Apple может приобрести Disney за 200 млрд долларов

По прогнозам аналитиков, корпорация Apple может инвестировать свободные средства в сумме в 200 млрд долларов в приобретение киностудии Disney. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

"На счетах производителя мобильных телефонов находится более 200 млрд долларов. Эта цифра претендует на звание самого большого резерва свободной наличности среди частных компаний, вызывая интерес среди инвесторов и трейдеров", - говорится в сообщении.

Согласно информации, аналитик RBC Стивен Кехол считает, что Apple может использовать эти деньги для приобретения Disney. По его мнению, это будет удачной инвестицией, поскольку 5 из 10-ти самых кассовых фильмов 2016 года выпущены именно этой киностудией.

Известно, что исполнительный директор Disney Боб Айгер является также членом совета директоров Apple. Он вошел в состав руководителей производителя iPhone еще в 2011 году. В то же время, он - владелец акций компании на несколько миллионов долларов.

Аналитики RBC - не единственные, кто считает покупку студии Disney "яблочным" гигантом очень вероятной. В 2016 году основатель хедж-фонда Margate Capital Саманта Гринберг назвала такую сделку логичным приобретением для Apple.

Стоимость акций Disney состоянию на 28 марта составляет 112,18 долларов за штуку. Рыночную капитализацию кинокомпании оценивают в 177 млрд долларов. Напомним, ранее сообщалось, что Apple приобрела мобильное приложение для автоматизации Workflow. Приложение, которое в 2015 году было названо "самым инновационным", помогает выполнять сложную серию задач, которые обычно требуют запуска нескольких приложений.

https://www.rbc.ua/rus/news/apple-priobresti-disney-200-mlrd-dollarov-1490703229.html