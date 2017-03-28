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Следствие по хищению $700 тыс в посольстве Казахстана в Беларуси продолжается

28 марта 2017, 21:19

Бухгалтера посольства Казахстана в Беларуси А.Сейдуалиева подозревают в хищении 680 тысяч долларов.

За 5 лет в обществе может измениться отношение к коррупции. Такое мнение высказал заместитель председателя Агентства по госслужбе и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в беседе с журналистами по окончании селекторного совещании на тему "Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения" в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Об этом пишет Казинформ.

«В сфере здравоохранения коррупция довольно распространена. Необходимо ввести поправки в законодательство, а в самой этой сфере нужны комплексные меры. Антикоррупционная Стратегия Агентства рассчитана на 2015-2025 годы. Думаю, что если постоянно информировать общество, в течение 5 лет в нем произойдут изменения», - сказал А.Шпекбаев.

ампред Агентства также сообщил, что следствие в отношении бывшего бухгалтера Посольства Казахстана в Беларуси, обвиняемого в хищении крупной суммы денег, продолжается. Также продолжается расследование по делу двоих аудиторов Счетного комитета.

Ранее пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции сообщала, что бухгалтера посольства Казахстана в Беларуси А.Сейдуалиева подозревают в хищении 680 тысяч долларов. Нацбюро также сообщало о задержании главных государственных аудиторов Счетного комитета Б.Копобаева и А.Жангирбаева.


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