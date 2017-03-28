Стали известны подробности смерти двухлетней девочки в Карагандинской области

По громкому уголовному делу об убийстве двухлетней девочки отчимом при соучастии родной матери начались судебные слушания в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина и женщина, которые сожгли в печке в дачном домике дочь, окоченевшую до смерти на морозе в февральскую ночь, полностью признают вину и раскаиваются. Они даже не помнят точную дату убийства ребенка, поскольку вели антисоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Есенбаев провел предварительные слушания. Мужчина и женщина находятся под стражей.

«Подсудимому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 99 УК «убийство», и статьей 188 УК «кража». Подсудимой женщине вменяется преступление по статье 434 УК «недонесение о преступлении в правоохранительные органы», - сообщили в спецсуде по уголовным делам региона.

Двое малолетних детей, один из которых является общим, переданы в детский дом.

В 2003 году женщина была судима за убийство. Ее сожитель в 2008 году был осужден за другое убийство.

Преступление произошло в феврале 2016 года. Ни медики, ни службы социальной защиты не искали ребенка и даже не знали о его существовании. Она нигде на учете не состояла.

«Женщина с тремя детьми длительное время находилась в отдаленном поселке на заработках, после чего вернулась в Караганду и жила с сожителем в заброшенных дачных домах», - сообщили в отделе опеки и попечительства отдела образования Караганды.

Из материалов уголовного дела установлено, что девочку 2014 года рождения оставили на пустыре между Карагандой и поселком Уштобе в феврале 2016 года. Мужчина не стал ждать отстающую падчерицу и ускорил шаг. Девочка бежала за отчимом по тропинке, но вскоре потеряла его из виду. Сожительница ввиду нетрезвого состояния не сразу заинтересовалась судьбой дочери, а лишь утром выяснила у сожителя, что девочка не догнала отчима на пустыре.

Сожители обнаружили ее мертвой. Тело принесли в один из дачных домиков и сожгли в печке. В декабре минувшего года полицейские узнали об убийстве ребенка и задержали сожителей.