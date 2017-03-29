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Житель Мангистау задержан при получении 22,5 млн тенге за фиктивные счета-фактуры

29 марта 2017, 00:30

Лжепредпринимателю грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества.

Местный предприниматель задержан при получении 22,5 млн тенге за посреднические услуги в оформлении фиктивных счетов-фактур, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на службу экономических расследований департамента госдоходов Мангистауской области.

В феврале 2017 года, в ходе проведения оперативных мероприятий, при получении вознаграждения в сумме 22,5 млн тенге с поличным был задержан житель Мангистауской области.

«Гражданин А. выступил посредником между двумя ТОО по выписыванию счет-фактур на сумму 22,5млн тенге без фактического выполнения работ, для закрытия расходной части ТОО. По данному факту ведется досудебное производство», — сообщили в департаменте госдоходов.

Лжепредпринимателю грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества.


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