Житель Мангистау задержан при получении 22,5 млн тенге за фиктивные счета-фактуры

Лжепредпринимателю грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества.

Местный предприниматель задержан при получении 22,5 млн тенге за посреднические услуги в оформлении фиктивных счетов-фактур, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на службу экономических расследований департамента госдоходов Мангистауской области.

В феврале 2017 года, в ходе проведения оперативных мероприятий, при получении вознаграждения в сумме 22,5 млн тенге с поличным был задержан житель Мангистауской области.

«Гражданин А. выступил посредником между двумя ТОО по выписыванию счет-фактур на сумму 22,5млн тенге без фактического выполнения работ, для закрытия расходной части ТОО. По данному факту ведется досудебное производство», — сообщили в департаменте госдоходов.

Лжепредпринимателю грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества.