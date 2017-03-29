Общественники составили интерактивную карту разбитых дорог в Алматы

В Казахстане создадут интерактивную карту разбитых дорог, новый проект заработал пока только в Алматы и уже пользуется большой популярностью у водителей, сообщает телеканал КТК.

За сутки на ямы и ухабы в городе пожаловались свыше сотни пользователей. Опасные участки авторы предлагают отмечать на электронной карте и размещать фотографии. К проекту планируют присоединить и другие регионы страны.

Этой весной большинство улиц Алматы превратились в настоящую полосу препятствий. Ямы и воронки сейчас практически на каждой магистрали города. В некоторых местах их диаметр достигает 15, а то и всех 25 сантиметров. Автовладельцы говорят, что из-за этого можно не только повредить машину, но и попасть в серьезное ДТП.

Именно после многочисленных жалоб в соцсетях алматинские общественники решили создать интерактивную карту разбитых дорог города. На это им потребовалось всего несколько часов и семь тысяч тенге.

Жанна Байтелова, соавтор проекта «Алматы, сөйле!»:

- Во-первых, мы хотим собрать все данные по состоянию дорог, и никто этого сделать лучше не сможет, как сами пользователи этих автодорог. Мы хотим безопасную и качественную дорогу и не бояться, что там за поворотом у меня не отвалится колесо.

На ужасное состояние дорожного полотна пока могут жаловаться только алматинские водители. За сутки пользователи прислали свыше ста фотографий. Все данные тут же отображаются на электронной карте, которая сейчас уже пестрит красными отметками. А вот авторов проекта еще беспокоит и некачественный ремонт.

Жанна Байтелова, соавтор проекта «Алматы, сөйле!»:

- У нас вот как-то странно их ремонтируют. Вроде недавно закатали это полотно, и буквально максимум два года – все, и его уже нет! Даже колея бывает заметна на дорожном покрытии. А потом эти ямы просто латают заплатками, была ямка - стал бугорок! И мне это абсолютно не нравится.

В ближайшее время разработчики проекта намерены подключить к интерактивной карте и автовладельцев из других регионов республики. Им тоже есть чем поделиться, уверены общественники.

А вот водители Семея уже устали жаловаться на плохие дороги. Говорят, что бесполезно. Последний раз капитальный ремонт в городе проводили несколько лет назад. Устав от бездорожья, горожане вышли с рулетками и принялись замерять ямы и выбоины на дорогах.

Рустам Есенжолов, автолюбитель:

- Как ездить по таким дорогам? Вот такой ремонт у нас. Кирпичный ремонт. Кирпичный ремонт. Происходит каждый год. И с каждым годом ямы все больше и больше…

Разбитые дороги - настоящая головная боль для семейских перевозчиков. Многие автопарки даже отказываются обслуживать маршруты или вынуждены вовсе менять схему движения общественного транспорта.

Тимофей Горлов, инженер по безопасности дорожного движения автобусного парка г. Семея:

- Автобус большого класса MAN грузоподъемностью, грузовместимостью до 150 пассажиров попал в траншею глубиной, которая не предусмотрена конструкцией этого транспортного средства. В результате он получил повреждения двигателя и автоматической коробки передач импортного производства, стоящих больших денег.

Никакой критики не выдерживают дороги и в Уральске. Их власти региона сами назвали самыми худшими в стране. Почти 70% дорожного полотна признали негодными. И передвигаться по ним сейчас опасно. В Шымкенте к проблеме разбитых дорог подошли весьма нестандартно! Ямы и выбоины закладывают тротуарной плиткой.

Впрочем, совсем скоро в стране начнется капитальный ремонт дорог. Отремонтировать дорожное полотно намерены в 14 городах республики. На это, как всегда, из бюджета выделили колоссальные суммы. Вновь закатать асфальт планируют на сотнях и даже тысячах проспектов и улиц. Правда, сколько он продержится, сказать никто не решается.