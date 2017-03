Самый большой в мире след динозавра обнаружили в Австралии

Группа палеонтологов из университета Квисленда обнаружила на северо-западе Австралии огромные следы травоядного зауропода, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Открытие было сделано в прибрежном районе James Price Point. Длина "стопы" динозавра составляет рекордные 1,6 метра. Всего ученым удалось зафиксировать отпечатки 21 вида древнейших рептилий. "Мы нигде в мире не встречали такого разнообразия. К тому же все свидетельства увековечены в камне", — поделился своими впечатлениями исследователь Стив Солсбери.

To save their land, they unveiled the world’s biggest dinosaur footprint https://t.co/NvhgDnXIb3pic.twitter.com/HfRYXRWKc5