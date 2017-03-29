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Самый большой в мире след динозавра обнаружили в Австралии

29 марта 2017, 00:37

Длина "стопы" динозавра составляет рекордные 1,6 метра.

Группа палеонтологов из университета Квисленда обнаружила на северо-западе Австралии огромные следы травоядного зауропода, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Открытие было сделано в прибрежном районе James Price Point. Длина "стопы" динозавра составляет рекордные 1,6 метра. Всего ученым удалось зафиксировать отпечатки 21 вида древнейших рептилий. "Мы нигде в мире не встречали такого разнообразия. К тому же все свидетельства увековечены в камне", — поделился своими впечатлениями исследователь Стив Солсбери.

Место находки палеонтолог сравнил с "современным Парком Юрского периода" и призвал обеспечить сохранность уникального заповедника.

Ученые полагают, что динозавры населяли регион James Price Point 127-144 миллионов лет назад.

Фото © РИА Новости. Лариса Саенко


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