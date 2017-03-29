В Алматинской области многодетная мать снова обвинила врачей в халатности

В халатности обвиняет врачей многодетная мама из Алматинской области. Её пятимесячная дочь ослепла на один глаз - из-за врождённой катаракты. Вина медиков, по словам женщины, в том, что они слишком поздно поставили этот диагноз, сообщает телеканал «Алматы».

Это уже вторая трагедия, которая настигла семью Искаковых. В октябре прошлого года они потеряли новорожденную дочь - одну из тройни.

Самых младшеньких в многодетной семье Искаковых холят и лелеют. Ведь появились на свет они тройней в Каскеленском роддоме недоношенными. Правда одна из новорождённых тогда умерла в больничных стенах. И едва оправившуюся от горя семейную чету постигла новая трагедия- пятимесячная Аяна ослепла на один глаз.

«Своих тройняшек я родила семимесячными. Одну из дочерей потеряла здесь в роддоме. Считаю, что случилось все это из-за халатного отношения врачей. Все это в итоге как-то замяли. В роддоме я лежала целый месяц, нас с двумя детьми выписали как здоровых. И как теперь получается, что у моей дочери проблемы со зрением с рождения? Куда смотрели врачи?», - спрашивает житель Алматинской области Айгуль Искакова.

Как рассказывает мама малышки - из больницы их выписали в ноябре прошлого года. А уже в декабре Айгуль начала замечать, что один глаз у малышки постоянно слезится. Окулист районной больницы тогда заверила - дело в слезном канале и выписала мазь. Правда проблемы после курса лечения не закончились. И тогда уже врач назначила ребенку специальные капли.

«Врач сказала, капать эти капли в течение 15-ти дней. Я капала их 10 дней, и заметила, что у дочери в этом глазе появилась как будто точка некая прозрачная. Я испугалась и снова отвела ее к врачу, и тут мне говорят, что с ней случилось, у нее, оказывается, катаракта. Как такое может быть? Почему они мне это говорят, после того, как несколько месяцев прошло, как я начала бить тревогу», - жалуется житель Алматинской области Айгуль Искакова.

Врачи, по словам Айгуль, выписали направление в глазной институт Алматы. Уже после женщина свозила ребенка и в клинику Узбекистана. Впрочем, диагноз городских медиков и ташкентских - один. У Аяны действительно врожденная катаракта.

«Сейчас мы дождемся заключения врачей из Алматы, потом из Ташкента, мама возила ребёнка в Узбекистан. Все заключения мы получим, потом специальная комиссия озвучит выводы. Пока я вам ничего сказать не могу», - отметила заместитель директора Карасайской центральной районной больницы Жамал Кутпанова.

У родителей Аяны, между тем, одна забота – малышке, по их словам, нужна срочная операция, которую проводят в Санкт-Петербурге, и стоит она 5 тысяч долларов. Сумма просто неподъемная для многодетной семьи. Чета Искаковых надеется, что врачи вместо специальных комиссий и расследований помогут им найти нужную сумму или получить квоту на лечение.