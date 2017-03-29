Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости

29 марта 2017, 01:41

За новый референдум проголосовали 69 депутатов регионального парламента, против - 59.

Парламент Шотландии принял предложение о повторном референдуме о независимости, проведения которого добивается первый министр Никола Стерджен, передает ВВС.

Депутаты согласились провести новое голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го - как и настаивала первый министр Шотландии. За новый референдум проголосовали 69 депутатов регионального парламента, против - 59.

В Шотландии не согласны с результатами референдума о членстве Британии в ЕС. Большинство шотландцев - 62% - в ходе прошедшего в июне 2016 года референдума проголосовали за сохранение членства страны в Евросоюзе.

По закону, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Британии, Стерджен должна получить разрешение шотландского парламента.

Британское правительство уже заявило, что заблокирует все попытки проведения нового референдума в Шотландии до окончания процедуры "брексита".

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Британии. Сторонники независимости тогда проиграли: 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...