ФИФА дисквалифицировала Месси

29 марта 2017, 02:00

Причина дисквалификации — оскорбления арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили.

Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

29-летний форвард не сыграет в ближайших четырех встречах сборной Аргентины. Причина дисквалификации — оскорбления арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также Месси оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов).

Первый матч, на который распространяется дисквалификация — отборочная встреча между сборными Аргентины и Боливии, которая пройдет в среду, 29 марта.

Игра сборных Аргентины и Чили прошла 23 марта и завершилась победой команды Месси со счетом 1:0.

После 13 туров Аргентина занимает третье место в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018. Команда Месси на 8 очков отстает от лидирующей Бразилии и на 2 опережает идущих шестыми футболистов Чили. Прямые путевки на чемпионат мира в России получают первые четыре сборные отборочного этапа. Команда, занявшая пятое место, сыграет в стыковых матчах.

Фото: Joan Valls / Zumapress / Globallookpress.com



Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код