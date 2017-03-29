ФИФА дисквалифицировала Месси

Причина дисквалификации — оскорбления арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили.

Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

29-летний форвард не сыграет в ближайших четырех встречах сборной Аргентины. Причина дисквалификации — оскорбления арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также Месси оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов).

Первый матч, на который распространяется дисквалификация — отборочная встреча между сборными Аргентины и Боливии, которая пройдет в среду, 29 марта.

Игра сборных Аргентины и Чили прошла 23 марта и завершилась победой команды Месси со счетом 1:0.

После 13 туров Аргентина занимает третье место в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018. Команда Месси на 8 очков отстает от лидирующей Бразилии и на 2 опережает идущих шестыми футболистов Чили. Прямые путевки на чемпионат мира в России получают первые четыре сборные отборочного этапа. Команда, занявшая пятое место, сыграет в стыковых матчах.

Фото: Joan Valls / Zumapress / Globallookpress.com