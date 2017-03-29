ДГД по Актюбинской области сообщает, что в связи со сложившимся кризисным состоянием в стране у налогоплательщиков все чаще возникают финансовые затруднения, что влечет за собой образование налоговой задолженности.

В связи с этим, налогоплательщики применяют нормы Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс), предусматривающие перенос (изменение) срока уплаты налогов (кроме налогов, удерживаемых у источника выплаты, акцизов и налога на добавленную стоимость на импортируемые товары).

Решение о предусмотренном изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней, поступающих в республиканский бюджет, а также распределяемых между республиканским и местными бюджетами, принимается вышестоящим налоговым органом по отношению к налоговому органу, в котором налогоплательщик зарегистрирован по месту нахождения.

Решение о предусмотренном изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней, поступающих в полном объеме в местные бюджеты, принимается налоговым органом по месту регистрационного учета налогоплательщика.

Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов производится согласно статье 50 Налогового кодекса под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) согласно статье 49 Налогового кодекса под гарантию банка.

Для изменения срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов под гарантию банка налогоплательщику необходимо представить заявление об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов под гарантию банка в орган налоговой службы, уполномоченный принимать решение об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов, не позднее десяти календарных дней со дня заключения договора гарантии банка. К заявлению прилагаются договор гарантии банка, заключенный между банком - гарантом и налогоплательщиком, и банковская гарантия.

При изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица налогоплательщиком представляется заявление об изменении сроков исполнения налогового обязательства в налоговый орган, уполномоченный принимать решение об изменении срока исполнения налогового обязательства по уплате налогов, не позднее десяти календарных дней со дня заключения договора залога. К заявлению прилагаются договор залога и отчет оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества.

Договор залога имущества заключается между налогоплательщиком и (или) третьим лицом и налоговым органом по месту регистрационного учета налогоплательщика в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления письменного обращения налогоплательщика о заключении договора залога с приложением отчета оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог.

Имущество, предоставляемое в залог, должно быть ликвидным, застрахованным от утраты или повреждения, и его рыночная стоимость должна быть не меньше суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет, включая расходы по его взысканию. Не могут быть предметами залога:

объекты жизнеобеспечения;

электрическая, тепловая и иные виды энергии;

арестованное имущество;

имущество, на которое имеются ограничения, наложенные государственными органами;

имущество, обремененное правами третьих лиц;

скоропортящееся сырье, продукты питания;

имущественные права.

Согласно статье 47 Налогового кодекса изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов не освобождает налогоплательщика от уплаты пеней за несвоевременную уплату сумм налогов.