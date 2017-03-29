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Новости за сегодня

Вниманию пользователей ПО «Фискальный драйвер»

Уважаемые пользователи!

Оператор фискальных данных обращается с просьбой убедиться в том, что у Вас нет задолженности за услуги ОФД, так как кассы с ПО «Фискальный драйвер» продолжают печатать чеки без соединения с ОФД. Данные чеки не отображаются в Ваших личных кабинетах и не будут переданы в налоговый комитет.

Отключение от ОФД более 72 часов при осуществлении деятельности, связанной с применением контрольно-кассовой машины, является нарушением законодательства РК.

В случае некорректной работы кассы с ПО «Фискальный драйвер», ошибка отображается в виде оповещения на чеке:

1) если ошибка связана с автономным режимом кассы (нет связи с ОФД), то выводится информация о том, что ККМ работает в автономном режиме и ошибка «Режим работы ФД: 1».

2) если ошибка связана с тем, что файлы, необходимые для работы ПО «ФД», были повреждены, то ККМ не сообщает об автономном режиме, а сообщает об ошибке в работе ПО «ФД» «Режим работы ФД: Х, где Х номер ошибки.

Напоминаем, что в связи с уведомлением Комитета государственных доходов РК от 31 августа 2016 года «О необходимости отключить ПО «Фискальный драйвер» с 1-го октября 2016 года в настоящий момент ПО не доступно для использования.

Для подключения к Оператору фискальных данных Вам необходимо приобрести фискальный регистратор с функцией передачи данных, внесенный в государственный реестр контрольно-кассовых машин РК.


29 марта 2017, 07:44
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных

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