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29 марта на большей части Казахстана ожидаются осадки

29 марта 2017, 06:00

Местами пройдут метель, пыльная буря и гроза.

С прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами, на севере и западе республики повсеместно осадки. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на севере, западе республики ожидается метель, на юге, юго-западе – пыльная буря, на юго-западе и юге – гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра 17-22 м/с, в Мангистауской области местами – пыльная буря.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами туман, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя днем усилится ветер до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гололед, метель, усиление ветра 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, в Карагандинской области порывы 23, в Акмолинской - 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, гроза, ветер 15-20 м/с, в Жамбылской - туман, днем гроза, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. Днем В Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза.

В Алматы днем 18°, преимущественно ясно.

В Астане днем 3°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: dailynews.kz.

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