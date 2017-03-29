29 марта на большей части Казахстана ожидаются осадки
29 марта 2017, 06:00
Местами пройдут метель, пыльная буря и гроза.
С прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами, на севере и западе республики повсеместно осадки. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на севере, западе республики ожидается метель, на юге, юго-западе – пыльная буря, на юго-западе и юге – гроза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Атырауской, Мангистауской областях ожидается усиление ветра 17-22 м/с, в Мангистауской области местами – пыльная буря.
В Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами туман, гололед.
В Алматинской области в районе Жаланашколя днем усилится ветер до 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается гололед, метель, усиление ветра 17-22 м/с.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, в Карагандинской области порывы 23, в Акмолинской - 25 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, гроза, ветер 15-20 м/с, в Жамбылской - туман, днем гроза, ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. Днем В Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза.
В Алматы днем 18°, преимущественно ясно.
В Астане днем 3°, преимущественно облачно.
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Фото: dailynews.kz.
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