Футболисты сборных Южной Кореи и Сирии насмешили сети

29 марта 2017, 06:18

Футболистам потребовалась помощь, чтобы возобновить участие в матче.

Курьезный момент произошел в отборочном матче к Чемпионату мира 2018 года между сборными Южной Кореи и Сирии, сообщает РИА Новости.

В результате единоборства на бровке поля между южнокорейским футболистом Джачхоль Ку и защитником сирийской команды Алаа аль-Шебли шнурки игроков запутались, не позволяя футболистам продолжить игру. Самостоятельно расцепить шнурки футболистам не удалось. Футболистам потребовалась помощь, чтобы возобновить участие в матче.

Игра между двумя командами завершилась в пользу сборной Южной Кореи со счетом 1:0.


Фото: кадр из видео.

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