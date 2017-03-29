Футболисты сборных Южной Кореи и Сирии насмешили сети
29 марта 2017, 06:18
Футболистам потребовалась помощь, чтобы возобновить участие в матче.
Курьезный момент произошел в отборочном матче к Чемпионату мира 2018 года между сборными Южной Кореи и Сирии, сообщает РИА Новости.
В результате единоборства на бровке поля между южнокорейским футболистом Джачхоль Ку и защитником сирийской команды Алаа аль-Шебли шнурки игроков запутались, не позволяя футболистам продолжить игру. Самостоятельно расцепить шнурки футболистам не удалось. Футболистам потребовалась помощь, чтобы возобновить участие в матче.
Игра между двумя командами завершилась в пользу сборной Южной Кореи со счетом 1:0.
Фото: кадр из видео.
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