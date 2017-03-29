Футболисты сборных Южной Кореи и Сирии насмешили сети

Футболистам потребовалась помощь, чтобы возобновить участие в матче.

Курьезный момент произошел в отборочном матче к Чемпионату мира 2018 года между сборными Южной Кореи и Сирии, сообщает сообщает РИА Новости





В результате единоборства на бровке поля между южнокорейским футболистом Джачхоль Ку и защитником сирийской команды Алаа аль-Шебли шнурки игроков запутались, не позволяя футболистам продолжить игру. Самостоятельно расцепить шнурки футболистам не удалось. Футболистам потребовалась помощь, чтобы возобновить участие в матче.





Игра между двумя командами завершилась в пользу сборной Южной Кореи со счетом 1:0.







