Самолет зашиб крылом девушек, делавших селфи

Из-за шума они не услышали звук снижающегося самолета, а пилоту не удалось избежать столкновения.

Генеральная прокуратура Мексики сообщила о начале расследования обстоятельств гибели двух молодых девушек в городе Чинипас (штат Чиуауа), которые делали селфи, находясь на взлетно-посадочной полосе , сообщает , сообщает Newsru.com со ссылкой на Sinembardo.





Погибшие были опознаны как 18-летняя Миция Мендоса Коррал и 17-летняя Кларисса Моркеко Миранда. Старшая из девушек училась на юридическом факультете, младшая в этом году должна была закончить школу.





По информации Diaro, подруги приехали на скачки, которые были организованы неподалеку от взлетно-посадочной полосы в субботу, 25 марта. Девушки вышли на полосу, чтобы сделать несколько фотографий на сотовые телефоны. Из-за шума они не услышали звук снижающегося самолета, а пилоту не удалось избежать столкновения. Крыло снесло девушкам головы.



