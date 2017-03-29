Самолет зашиб крылом девушек, делавших селфи
29 марта 2017, 07:18
Из-за шума они не услышали звук снижающегося самолета, а пилоту не удалось избежать столкновения.
Генеральная прокуратура Мексики сообщила о начале расследования обстоятельств гибели двух молодых девушек в городе Чинипас (штат Чиуауа), которые делали селфи, находясь на взлетно-посадочной полосе, сообщает Newsru.com со ссылкой на Sinembardo.
Погибшие были опознаны как 18-летняя Миция Мендоса Коррал и 17-летняя Кларисса Моркеко Миранда. Старшая из девушек училась на юридическом факультете, младшая в этом году должна была закончить школу.
По информации Diaro, подруги приехали на скачки, которые были организованы неподалеку от взлетно-посадочной полосы в субботу, 25 марта. Девушки вышли на полосу, чтобы сделать несколько фотографий на сотовые телефоны. Из-за шума они не услышали звук снижающегося самолета, а пилоту не удалось избежать столкновения. Крыло снесло девушкам головы.
Фото: La Voz.
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