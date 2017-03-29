Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
29 марта 2017, 07:41
Власти Великобритании гарантируют сохранение прав живущих в стране граждан Евросоюза.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выходы страны из ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Уведомление будет вручено главе Евросовета Дональду Туску лично постоянным представителем Соединенного Королевства Тимом Барроу в среду, 29 марта, около 11:30 по лондонскому времени (17:30 мск). Примерно тогда же Мэй должна будет известить британский парламент об уведомлении Брюсселя.
Власти Великобритании гарантируют сохранение прав живущих в стране граждан Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в речи Мэй, с которой она выступит 29 марта в парламенте, отрывки из нее публикуют СМИ. «Когда я в следующие месяцы буду сидеть за столом переговоров, я буду представлять интересы каждого, кто живет в Британии, — юных и пожилых, богатых и бедных, горожан и сельских жителей. И, конечно, тех граждан ЕС, для которых наша страна стала домом. Это мое самое отчаянное желание — добиться самых выгодных условий для каждого, кто живет в нашей стране», — цитирует агентство текст речи.
16 марта королева Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий Мэй начать процедуру вывода страны из ЕС. До этого билль о Brexit одобрил парламент страны.
В соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, Великобритания должна уведомить о своем выходе из объединения. Затем начнутся двухлетние переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit.
Британцы проголосовали за выход из Евросоюза на референдуме 23 июня 2016 года. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, и пост главы правительства заняла Тереза Мэй.
Источник: Lenta.ru.
Фото: POOL New / Reiters.
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