В Перу из-за наводнений эвакуируют десять тысяч человек

Около 10 тысяч человек, пострадавших от мощных наводнений, будут перемещены в убежища в регионе Пиура. Об этом сообщил во вторник президент южноамериканской страны Педро Кучински, передает РИА Новости.





"Сейчас важно переместить около 10 тысяч человек, которые находятся в городе Катакаос, в безопасное место, для этого нужно построить еще 2-3 центра (размещения беженцев)", — приводит агентство Andina заявление Кучински, прибывшего с инспекционной поездкой в Пиуру.





По оценке главы государства, всего людям придется жить в таких убежищах около месяца.





Река Пиура вышла из берегов в понедельник, затопив одноименный город. В результате разлива Пиуры погибли, как минимум, четыре человека, а общее число погибших в Перу от стихии превысило 90 человек.



