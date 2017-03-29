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В Перу из-за наводнений эвакуируют десять тысяч человек

29 марта 2017, 07:55

Людям придется жить убежищах около месяца.

Около 10 тысяч человек, пострадавших от мощных наводнений, будут перемещены в убежища в регионе Пиура. Об этом сообщил во вторник президент южноамериканской страны Педро Кучински, передает РИА Новости.

"Сейчас важно переместить около 10 тысяч человек, которые находятся в городе Катакаос, в безопасное место, для этого нужно построить еще 2-3 центра (размещения беженцев)", — приводит агентство Andina заявление Кучински, прибывшего с инспекционной поездкой в Пиуру.

По оценке главы государства, всего людям придется жить в таких убежищах около месяца.

Река Пиура вышла из берегов в понедельник, затопив одноименный город. В результате разлива Пиуры погибли, как минимум, четыре человека, а общее число погибших в Перу от стихии превысило 90 человек.

Фото: РИА Новости. Мария Ващук.

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