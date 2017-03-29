Загоревшийся при посадке в Перу пассажирский самолет попал на видео
29 марта 2017, 08:07
Воздушную гавань временно закрыли на вылет и прилет, к месту происшествия были стянуты пожарные расчеты.
Очевидцы сняли на видео Boeing 737-300 авиакомпании Peruvian Airlines, во вторник, 28 марта, загоревшийся во время посадки в аэропорту Francisco Carle города Хауха, Перу.
Как сообщает ABC News, инцидент произошел около 16:30 по местному времени. В самолете был 141 пассажир. Когда борт приземлился, всех людей эвакуировали, сильно никто не пострадал.
Воздушную гавань временно закрыли на вылет и прилет, к месту происшествия были стянуты пожарные расчеты. В министерстве транспорта и связи Перу объяснили, что посадка была вынужденной, в результате чего на борту произошел пожар. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Avión de peruvian airlines en #jauja esto pasa #UltimoMomento@ChinitaMarisel@JulianaOxenford@aliciarettopic.twitter.com/6j8bxJqh1G— MIGUEL Reque😄😋🇵🇪 (@ERWINMIGUEL2) 28 марта 2017 г.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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