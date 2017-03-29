В горах Алматинской области возможен сход лавин
29 марта 2017, 08:29
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.
В горах Алматинской области сохраняется опасность схода лавин, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
"В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в горных районах Алматинской области, в горах Таласского Алатау и Угамского хребта в период 29-31 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. В остальных горных районах самопроизвольный сход лавин не ожидается. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - говорится в сообщении Комитета.
Фото: caravan.kz.
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