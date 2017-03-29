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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

29 марта 2017, 09:53

Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

На заседании палаты депутаты рассмотрят ряд вопросов:

- О подготовке заключения по проекту Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».

- О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».

- О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений».

- Об изменениях, внесенных Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства».

- О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву».

- О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» (второе чтение).

Трансляция пленарного заседания и обсуждение законопроектов проходит в онлайн-режиме.



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