Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
29 марта 2017, 09:53
Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
На заседании палаты депутаты рассмотрят ряд вопросов:
- О подготовке заключения по проекту Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».
- О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».
- О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений».
- Об изменениях, внесенных Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства».
- О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву».
- О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» (второе чтение).
Трансляция пленарного заседания и обсуждение законопроектов проходит в онлайн-режиме.
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