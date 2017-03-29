Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
29 марта 2017, 08:59
За вступление Черногории проголосовали 97 американских сенаторов, против - двое.
Сенат США ратифицировал договор о расширении НАТО и вступлении в альянс Черногории, сообщает Ассошиэйтед пресс, передает Русская служба BBC.
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол проголосовал против. Он объяснил, что опасается обострения отношений с Россией и даже войны с ней.
Раньше Черногория была союзником России, а сейчас она находится в центре противостояния России и стран Запада за влияние на Балканах, пишет Ассошиэйтед пресс.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил сенаторов как можно быстрее одобрить вступление Черногории в НАТО - до саммита глав государств-членов альянса, который пройдет в конце мая в Брюсселе.
Вступление Черногории в НАТО поддержал и президент США Дональд Трамп, который теперь должен официально одобрить это решение.
25 стран, входящих в НАТО, уже одобрили решение о вступлении в ряды альянса Черногории.
Россия возражает против расширения НАТО.
Черногория станет 29-м членом НАТО. Переговоры о вступлении страны в альянс велись с конца 2015 года.
Черногория, где живут всего 620 тыс. человек, отделилась от Сербии в 2006 году в ходе референдума.
Фото GETTY IMAGES
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