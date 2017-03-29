Трамп хочет отказаться от плана Обамы по борьбе с глобальным потеплением

У Дональда Трампа принципиально иной подход к окружающей среде, чем у его предшественника.

Дональд Трамп намерен подписать указ, отменяющий ключевые элементы плана по борьбе с глобальным потеплением, разработанного администрацией Барака Обамы, передает передает Русская служба BBC





Это решение отменит "План чистой энегрии", в соответствии с которым от штатов требовали сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода.





В соответствии с этим указом будет урезан бюджет Агентства по охране окружающей среды США. Пересмотру подлежат также правила для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности.





Дональд Трамп обещает отменить ряд "зеленых" законов, которые, по его словам, вредят экономике.





В ходе предвыборной кампании Трамп обещал выйти из Парижского соглашения по климату, заключенного в декабре 2015 года.





По словам Белого дома, эти новые меры "помогут сохранить энергию и электричество доступными, надежными и чистыми с тем, чтобы способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест".





Однако защитники окружающей среды предупреждают, что новые меры будут иметь серьезные последствия как для США, так и для всего мира.





Что изменит указ Трампа?





У Дональда Трампа принципиально иной подход к окружающей среде, чем у его предшественника. Барак Обама полагал, что климатические изменения это "реальность, которую нельзя игнорировать".





"План чистой энергии" был призван сократить выбросы парниковых газов на электростанциях, работающих на угле, чтобы выполнить обязательства, принятые в Париже.



