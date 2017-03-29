СМИ узнали новые подробности лондонского теракта

Лондонский террорист Халид Масуд, задавивший машиной нескольких человек в британской столице 22 марта, хранил у себя дома фотографии здания парламента и карты Вестминстерского моста, пишет газета Sun со ссылкой на неназванные источники

По данным издания, документы были найдены в арендованном Масудом помещении в Бирмингеме, где были проведены рейды через несколько часов после атаки.





"Среди документов были фотографии парламента и карты Вестминстерского моста и прилегающей территории. Это, скорее, говорит о планировании, нежели о внезапной агрессии", — сообщил источник агентства.





Лондонский теракт произошел на прошлой неделе в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.