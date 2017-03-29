Американский сенатор назвал вероятную стоимость стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе с Мексикой может обойтись США почти в 67 миллиардов долларов, пишет газета Hill со ссылкой на прогноз высокопоставленного сенатора-демократа США Клэр МакКаскилл (Claire McCaskill),

"Это составляет более 200 долларов для каждого американца", — приводит газета отрывок из письма сенатора Клэр МакКаскилл, направленного главе службы таможенной и пограничной охраны США.





Как пишет газета, сотрудники пограничной службы ранее провели закрытый брифинг, на котором сообщалось, что администрация Трампа планирует потребовать 2,6 миллиарда долларов из бюджета 2018 года на строительство менее чем 75 миль (120 км) стены. Таким образом, по подсчетам сенатора потребуется 36,6 миллионов долларов на 1 (1,6 км) милю стены.





По словам сотрудников пограничной службы, общая протяженность стены на границе с Мексикой может составить 1827 миль (2940 км). С такими показателями МакКаскил предположила, что стоимость строительства стены обойдется в 66,9 миллиарда долларов.