Афганистан планирует вдвое увеличить численность спецназа

Власти Афганистана планируют в два раза увеличить численность спецназа, сейчас он насчитывает 17 тысяч военных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных и западных чиновников,





Как сообщает агентство, силы спецназа, которые являются небольшой частью 300-тысячной армии Афганистана, выполняют порядка 70% наступательных операций в стране.

"Наши спецподразделения должны быть усилены и лучше оснащены", — заявил представитель министерства обороны Давлат Вазири (Dawlat Waziri). Он не назвал точные цифры, заявив только, что подразделение спецназа будет увеличено до уровня армейского корпуса.

Согласно источникам агентства, речь идет об увеличении численности подразделения вдвое. Также они добавили, что афганское правительство в настоящее время ведет переговоры с иностранными донорами о финансировании и оказании помощи.





Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны десятикратно по сравнению с прошлым годом возросло влияние террористической группировки "Исламское государство".



