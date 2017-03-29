Промоутер Сондерса поставил ультиматум Головкину

Ранее Сондерс сказал, что хочет, чтобы Головкин подписал контракт о бое к пятнице.

Команда британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) выдвинула очередной ультиматум команде казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz со ссылкой на Behind The Gloves.





— У нас нет никаких проблем с условиями этого боя. Все дело в том, хотят они его в принципе или нет. Мы не можем находиться в подвешенном состоянии вечно — должен же быть какой-то временной лимит. Мы собираемся или оформить бой с Головкиным на этой неделе, или не оформлять его вообще! — заявил промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.





Ранее Сондерс сказал, что хочет, чтобы Головкин подписал контракт о бое к пятнице. Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.



