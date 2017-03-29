Сделка между Малайзией и КНДР по делу об убийстве Ким Чен Нама сорвалась

Переговоры между властями Малайзии и Пхеньяном по преодолению кризиса в двусторонних отношениях после убийства Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына - неожиданно зашли в тупик. Об этом сообщает японское общественное телевидение NHK со ссылкой на источники, близкие к малайзийскому правительству

По их данным, стороны к началу нынешней недели в целом пришли к соглашению, снимавшему напряженность в двусторонних отношениях. Предполагалось, что будет разрешен выезд на родину второго секретаря посольства КНДР в Куала- Лумпуре и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo, которые подозреваются в причастности к убийству Ким Чен Нама. В настоящее время они скрываются в посольстве. В ответ КНДР якобы разрешала выезд из страны всех девятерых сотрудников посольства Малайзии в Пхеньяне, которые сейчас заблокированы в стране.





По некоторым данным, в рамках этой сделки была достигнута и какая-то договоренность о судьбе тела Ким Чен Нама, находящегося в Куала-Лумпуре. Однако в последний момент, по данным NHK, договоренность сорвалась. Как сообщают источники телеканала, это связано с некими "обстоятельствами в КНДР".



