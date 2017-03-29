Сделка между Малайзией и КНДР по делу об убийстве Ким Чен Нама сорвалась
29 марта 2017, 09:36
По данным источников телеканала, это связано с некими "обстоятельствами в КНДР".
Переговоры между властями Малайзии и Пхеньяном по преодолению кризиса в двусторонних отношениях после убийства Ким Чен Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына - неожиданно зашли в тупик. Об этом сообщает японское общественное телевидение NHK со ссылкой на источники, близкие к малайзийскому правительству, передает ТАСС.
По их данным, стороны к началу нынешней недели в целом пришли к соглашению, снимавшему напряженность в двусторонних отношениях. Предполагалось, что будет разрешен выезд на родину второго секретаря посольства КНДР в Куала- Лумпуре и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo, которые подозреваются в причастности к убийству Ким Чен Нама. В настоящее время они скрываются в посольстве. В ответ КНДР якобы разрешала выезд из страны всех девятерых сотрудников посольства Малайзии в Пхеньяне, которые сейчас заблокированы в стране.
По некоторым данным, в рамках этой сделки была достигнута и какая-то договоренность о судьбе тела Ким Чен Нама, находящегося в Куала-Лумпуре. Однако в последний момент, по данным NHK, договоренность сорвалась. Как сообщают источники телеканала, это связано с некими "обстоятельствами в КНДР".
Ким Чен Нам скончался 13 февраля в машине скорой помощи по дороге из международного аэропорта Куала-Лумпура в госпиталь. Как сообщили власти Малайзии, причиной смерти стало нервно-паралитическое вещество VX, которое ему в аэропорту на лицо нанесли две женщины - гражданки Вьетнама и Индонезии. Они арестованы и уже предстали перед судом в Малайзии по обвинению в убийстве.
В связи с этим делом в розыск объявлен ряд граждан КНДР. В Пхеньяне, со своей стороны, не подтверждают гибель Ким Чен Нама и настаивают на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. Согласно официальной позиции Пхеньяна, причиной его смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами.
Василий Головнин
Фото с сайта dnes.bg
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850846-24cffca16894a44a70247edb01a7c7b7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...