Производство сигарет сокращается, но курить казахстанцы меньше не стали

За январь-февраль 2017 выпуск сигар, черут, сигарилл, сигарет и папирос в натуральном выражении сократился до 2,09 млрд штук - на 12,4% меньше, чем за первые два месяца 2016 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz





В многолетней динамике спад отмечался все последние годы. Например, в 2013 снижение объемов выпуска составило 5,1% за год, в 2014 - 2,2%, в 2015 - сразу 21,9%. Лишь в 2016 наблюдался незначительный прирост - на 3,4% за год.





В стоимостном выражении производство табачных изделий составило за январь-февраль текущего года 9,25 млрд тг - на 22,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.





Наблюдаемое уменьшение соответствует принципам Рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной ассоциации здравоохранения, участником которой Казахстан является 10 лет. Так, по итогам 2016 года уточненная посевная площадь табака составила 357 гектаров. Для сравнения, в 2012 году она составляла 1275,1 гектара. Таким образом, за последние четыре года посевная площадь табака сократилась на 72%, а только за прошлый год - на 22,5% к 2015.





В то же время, по итогам 2015 года загрузка производственных мощностей в секторе составляла лишь чуть больше половины (51%). В целом же, предприятия, занимающихся выпуском табачных изделий (транснациональные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International), могут производить до 37,9 млрд штук сигарет, папирос, сигар и черут за год.



