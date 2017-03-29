Производство сигарет сокращается, но курить казахстанцы меньше не стали
29 марта 2017, 09:56
Снижение местного производства перекрывает импорт, увеличившийся по итогам января в 2,3 раза.
За январь-февраль 2017 выпуск сигар, черут, сигарилл, сигарет и папирос в натуральном выражении сократился до 2,09 млрд штук - на 12,4% меньше, чем за первые два месяца 2016 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
В многолетней динамике спад отмечался все последние годы. Например, в 2013 снижение объемов выпуска составило 5,1% за год, в 2014 - 2,2%, в 2015 - сразу 21,9%. Лишь в 2016 наблюдался незначительный прирост - на 3,4% за год.
В стоимостном выражении производство табачных изделий составило за январь-февраль текущего года 9,25 млрд тг - на 22,9% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Наблюдаемое уменьшение соответствует принципам Рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной ассоциации здравоохранения, участником которой Казахстан является 10 лет. Так, по итогам 2016 года уточненная посевная площадь табака составила 357 гектаров. Для сравнения, в 2012 году она составляла 1275,1 гектара. Таким образом, за последние четыре года посевная площадь табака сократилась на 72%, а только за прошлый год - на 22,5% к 2015.
В то же время, по итогам 2015 года загрузка производственных мощностей в секторе составляла лишь чуть больше половины (51%). В целом же, предприятия, занимающихся выпуском табачных изделий (транснациональные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International), могут производить до 37,9 млрд штук сигарет, папирос, сигар и черут за год.
Примечательно, однако, что потребление табачных изделий не только не снижается - напротив, по итогам января 2017 года выросло год-к-году на 47,6%.
На фоне сокращения производства сигарет и папирос, январский импорт увеличился сразу в 2,3 раза, и обеспечил уже 52,3% спроса, против всего 29,1% в первом месяце прошлого года.
По итогам 2016 года импорт также увеличился заметнее, чем местное производство (на 19,1%, против всего 3,4%). Таким образом, привозная продукция перекрывала в 2016 году 41,2% спроса, против 37,8% в 2015. Реализация на внутреннем рынке выросла в прошлом году почти на 10%.
По сообщению Atameken Business Channel, ежегодно в Казахстане потребляется в среднем 8-10 млрд штук табачных изделий, ежегодный рост объема потребления в период 2013-2015 годов составляет порядка 44% в натуральном и более чем 11% в стоимостном выражении. В среднем в 2015 году на душу населения приходилось порядка 769 сигарет, или 38 пачек сигарет в год. Объем реализованных табачных изделий может увеличиваться как за счет роста числа курильщиков, так и за счет увеличения объема потребления ими табачной продукции.
За год цены подскочили на 11,9%, до 337 тг за пачку сигарет по итогам февраля.
Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны сигареты обходились жителям Жезказгана (363 тг за пачку, +11,7% за год), Актау (355 тг, +12% за год) и Астаны (353 тг, +6,6% за год).
На табачную продукцию регулярно повышаются акцизы. В этом году по сравнению с 2016 годом они выросли на 24% - с 5000 тенге за 1000 штук до 6200 тенге. В 2018 году ставки планируют поднять до 7500 тенге, в 2019 году до 8700 тенге.
Более того, Россия настаивает на выравнивании табачных налогов в Евразийском экономическом союзе. Согласно решению Евразийской экономической комиссии, для стран ЕАЭС к 2022 году будет установлена единая ставка на сигареты, в размере 35 евро за тысячу штук.
Единая индикативная ставка - это среднее значение, на которое может ориентироваться каждая страна ЕАЭС при установлении табачного акциза. Для всех стран был разработан и диапазон отклонений фактической ставки от индикативной. В Казахстане, России и Белоруссии отклонение не может превышать 15% в меньшую сторону и 20% в большую.
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