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Новости за сегодня

Казахстанским опытом совершенствования госслужбы поделились в США

 

В рамках ежегодной конференции Американского общества государственного управления (ASPA) в Атланте прошла сессия «Партнерство в целях совершенствования госслужбы: тенденции стран-участниц Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане».

В приветственном слове Председатель Управляющего Комитета Регионального Хаба в сфере государственной службы в Астане Алихан Байменов подчеркнул важность сотрудничества с ASPA в совершенствовании госслужбы стран-участниц Хаба. «Cтраны региона выбрали свой собственный путь развития, выстроили свои приоритеты и находятся на разных уровнях по степени развития государственной службы. Повестка реформ в них определяется культурно-историческим и социально-экономическим контекстом, наличием политической воли. Тем не менее, у этих стран есть общее стремление к созданию современной государственной службы», - отметил Алихан Байменов.

Основные тенденции в системе госслужбы стран Центральной Азии и Кавказа были затронуты в выступлениях Руководителя аппарата Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Саяна Ахметжанова, Исполнительного Директора Государственного экзаменационного центра Азербайджана Вафадара Мисирова, Заместителя Директора Бюро государственной службы в Грузии Маи Двалишвили и других. О трендах госслужбы, в частности, внедрении электронного управления в целях формирования более эффективной, транспарентной и подотчетной госслужбы на примере опыта своей страны рассказал представитель Академии электронного управления Эстонии Ханнес Асток.

Все участники отметили важность партнерства и уникальную роль Хаба в качестве эффективной платформы по обмену опытом и знаниями в развитии госслужбы в регионе.

 

29 марта 2017, 09:06
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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