В США в ДТП во время "охоты за торнадо" погибли три человека

Три человека погибли в ДТП в американском штате Техас во время "охоты за торнадо", говорится в сообщении новостного портала Dallas News,

По данным портала, инцидент произошел во вторник вечером вскоре после объявления предупреждения о приближении торнадо. Два автомобиля столкнулись на перекрестке в округе Диккенс неподалеку от города Спер. Все трое находившихся в автомобилях людей скончались на месте.





Как сообщил представитель управления полиции Техаса Джон Гонсалес, трое погибших были "охотниками за торнадо". Двое из них работали на телеканал Weather Channel.





"Мы опечалены этой потерей и выражаем глубокие сожаления семьям и близким погибших", — говорится в заявлении телеканала Weather Channel.