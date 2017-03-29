Минюст хочет расширить перечень статей УК, по которым будут лишать гражданства РК

На брифинге в Министерстве юстиции РК рассказали, за что планируется лишать гражданства Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК Дархан Игембаев, «сегодня, в соответствии с проектом концепции закона, под иным тяжким вредом жизненно важным интересам республики закладывается, что под этим понимается вред, причиненный в результате совершения определенных преступлений». «На сегодняшний день в список этих преступлений мы включаем 15 статей», - сказал он.

В то же время вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина уточнила, что по этой части еще идет обсуждение.

«Я хочу назвать, что статья 160 - это первые наметки, планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Я думаю, в этом случае есть основание применять такой вид уголовного наказания, как лишение гражданства наряду с другими санкциями. Следующая статья, 162 - производство, приобретение или сбыт оружия массового поражения. 163 статья - применение запрещенных средств и методов ведения войны. Две части, во второй части в числе других видов - лишение свободы, пожизненное лишение свободы, предусматривается смертная казнь как альтернативное уголовное наказание (в данное время на смертную казнь в РК действует мораторий). Нарушение законов и обычаев войны. Преступное нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов», - перечислила она.

Также она назвала еще ряд статей.

«Статья 166 - бездействие либо дача преступного приказа во время вооруженного конфликта. 168 статья - геноцид. 169 статья - экоцид, массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или способных вызвать экологическое бедствие или чрезвычайную экологическую ситуацию. Статья 172 - участие в иностранных вооруженных конфликтах. Статья 174 - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Статья 179 - пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти равно захват или удержание власти либо насильственное изменение Конституционного строя РК», - добавила З. Баймолдина.

«181 статья - вооруженный мятеж. 182 статья - создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности. Незаконное собирание, распространение, разглашение госсекретов. Сдача или оставление противнику средств ведения войны», - дополнила спикер.

В то же время замглавы ведомства сообщила, что это еще не окончательный перечень.

Ксения Давыдова