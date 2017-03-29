Сборная Аргентины без Месси проиграла Боливии

Россия вытащила матч с Бельгией, Аргентина сыграет 4 матча без Месси, Классон сделал дубль за сборную Швеции.

Гол Бухарова спас сборную России от поражения в контрольном матче с Бельгией





Сборная России ушла от поражения в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.





В дебюте Александр Самедов со стандарта сделал подачу, мяч долетел до Дмитрия Комбарова, который прострелил к вратарской на свободного Виктора Васина, и тот расстрелял ворота. На 16-й минуте Роман Нойштедтер ногами зацепил Кристиана Бентеке в своей штрафной, и Кевин Миральяс мощным ударом реализовал пенальти.





На 42-й минуте Ян Вертонген при подаче с углового нанёс непростой удар головой, который был отражён усилиями стоящего на линии ворот Комбарова, однако мяч прилетел к Бентеке и тот пробил в пустые ворота. Три минуты спустя Насер Шадли со стандарта сделал подачу на Бентеке, который в высоком прыжке пробил головой точно в угол.





На 74-й минуте Александр Головин накрыл соперника на чужой половине поля, мяч подхватил Алексей Миранчук и, обыгравшись с Александром Бухаровым, отправил мяч в полупустые ворота. В концовке Бухаров выскочил на отличный заброс и с края вратарской протолкнул мяч мимо Симона Миньоле.





Месси дисквалифицирован на четыре матча Аргентины в квалификации ЧМ-2018





Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА. Игрок «Барселоны» отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0). Кроме того, форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.





Дисквалификация Месси начнётся с сегодняшнего матча сборной Аргентины с командой Боливии, который начнётся в 23:00 по московскому времени. После 13 туров аргентинцы идут на третьем месте в отборочной группе ЧМ-2018, Боливия занимает девятую позицию.





Дзагоева заменили в матче с Бельгией из предосторожности





Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему заменил полузащитника Алана Дзагоева в контрольном матче с Бельгией. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.





«Алан почувствовал небольшой спазм. Мы стараемся никогда не рисковать футболистами и не ждали ни одной минуты, быстро его поменяли. Главное для нас — не усугубить. Даже не знаем, есть ли там травма. Он только почувствовал спазм — мы сразу его поменяли. Кстати, Канунникова пришлось поменять по тем же причинам. Бухарова и так планировали выпустить, но могли это сделать на 10 минут позже.





В то время когда Дзагоев был на поле, мы в основном оборонялись, и поэтому качества Алана — играть вперёд, создавать моменты — мы не смогли применить. Оздоев вышел как раз тогда, когда надо было сдерживать атаки. Магомед больше играет в обороне, а Алан — больше создаёт. Может быть, потом нам как раз этого не хватило, когда мяч не держался у нас. Возможно, Дзагоев придержал бы его лучше. Оздоев хорошо сыграл, но у него, повторюсь, другие качества», — сказал Черчесов.





Португалия — Швеция 2:3. Классон оформил дубль, Гранквист забил в свои ворота





Сборная Португалии уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча проходила в Фуншале на стадионе «Душ Баррейруш» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.





В середине первого тайма Криштиану Роналду открыл счёт. На 34-й минуте игрок «Краснодара» Андреас Гранквист отправил мяч в свои ворота.





На исходе часа игры Виктор Классон, выступающий также за «Краснодар», отыграл один мяч, а на 76-й минуте Классон оформил дубль. В концовке Жоау Канселу срезал мяч в свои ворота.





В действующем рейтинге ФИФА Португалия занимает восьмое место, а Швеция идёт 45-й.





Сборная Испании победила Францию в товарищеском матче





Сборная Испании победила команду Франции в товарищеском матче. Встреча проходила в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.





В середине второго тайма защитник французов ошибся недалеко от ворот, Давид Сильва мяч перехватил, вошёл в штрафную площадь, где на нём сфолил Лоран Косельни. Пострадавший с пенальти точно пробил с левой в правый нижний угол.





На 77-й минуте Херард Деулофеу замкнул прострел Хорди Альбы на дальней штанге, удвоив преимущество Испании.









Сборная Нидерландов на своём поле проиграла команде Италии





Сборная Нидерландов уступила команде Италии в товарищеском матче. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 1:2. Оранжевые провели первую игру после отставки с поста главного тренера Данни Блинда.





На 10-й минуте голландцы вышли вперёд благодаря автоголу Алессио Романьоли, однако ещё до конца первого тайма итальянцы не только сравняли счёт, но и вышли вперёд — мячами отличились Эдер и Леонардо Бонуччи. Во втором тайме команды обошлись без голов. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на поле в стартовом составе сборной Нидерландов, а на 89-й минуте был заменён.



