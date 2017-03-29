Американский ведущий сравнил Иванку Трамп и её мужа с сыновьями Саддама Хусейна

Ведущий ток-шоу Hardball Крис Мэттьюс вспомнил сыновей иракского политика, на которых "нельзя было посмотреть и при этом не быть убитым".

Американский ведущий Крис Мэттьюс в своём ток-шоу на MSNBC сравнил дочь президента США Иванку и её супруга Джареда Кушнера с сыновьями Саддама Хусейна , пишет , пишет Life.ru





По его словам, супружеская пара является очень влиятельной.





— Я шучу обо всём, но что касается Удея и Кусея — вы не могли пойти в ресторан и обменяться взглядами с этими парнями и не быть при этом убитыми. Эти люди [Иванка и Джаред] действительно могущественны, — заявил Мэттьюс.





Прокомментировала заявление представитель Politico Энни Карни. По её словам, дочь президента характеризуют как "глаза и уши" Дональда Трампа.





— Это немного пугает, когда ты обычный сотрудник Белого дома, — сказала Карни.





Напомним, Саддам Хусейн занимал должность президента Ирака с 1979 по 2003 год. В 2003 году, после вторжения США в страну, политику были предъявлены обвинения в пособничестве мировому терроризму, он был казнён 30 декабря 2006 года по решению Верховного суда Ирака.





Ранее СМИ сообщали, что Иванка Трамп получит свой кабинет в Белом доме, несмотря на то что не является сотрудником. Её супруг Джаред Кушнер занимает должность старшего советника президента и возглавляет офис по инновациям в Белом доме.



