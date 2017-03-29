В Актюбинской области приняты меры по устранению дефицита сжиженного газа

На всех АЗГС г. Актобе будет начата реализация сжиженного газа. Такое поручение аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев дал в ходе совещания, прошедшего с участием руководителей госорганов, правоохранительных органов, а также компаний, занимающихся поставкой и реализацией сжиженного газа.

- В последние пять дней в регионе наблюдаются проблемы с обеспечением газа, несмотря на то, что Министерство энергетики нам выделило квоту в необходимом количестве. В январе-феврале таких проблем не возникало, резкого роста количества автотранспорта по сравнению с февралем у нас также не наблюдается, почему именно сейчас возник такой ажиотаж? Нам предстоит выяснить причины возникновения этой ситуации и принять меры для ее недопущения в будущем. Убеждаем водителей переводить автомобили на газ, а сами не можем обеспечить их топливом, - отметил аким области.

Заместитель акима области Жанабай Бексары считает, что выделяемая области квота не полностью покрывает реальную потребность региона.

- Министерством для области установлена квота в размере 5200 тонн, которые распределяются между 4 газосетевыми организациями (ГСО). Вместе с тем, потребность области в сжиженном нефтяном газе на текущий момент составляет более 7 тыс. т, в т.ч. потребность населения - 228 т, автотранспортных средств около 7000 т. Это, в первую очередь, обусловлено ростом количества авто, переведённых на газ, которое по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. возросло с 20696 до 31871, то есть на 54%. Кроме этого, косвенным образом на ситуацию повлияло то, что производитель сжиженного газа - АО «СНПС-Актобемунайгаз», согласно договору между ГСО, затребовал 100% предоплату, по этой причине у ГСО и газозаправок возникли проблемы своевременного выкупа своих объемов, - сообщил Жанабай Бексары.

Также причиной возникновения дефицита газа в Актобе явились нарушение баланса ГСО по распределению газа среди газозаправок города и перепродажа талонов последними для обеспечения большей выручки для проведения предоплаты за газ.

Аким области упрекнул руководство областного управления энергетики и ЖКХ, департамента по регулированию естественных монополий в ненадлежащей работе и несвоевременном принятии мер по недопущению подобных ситуаций, подчеркнув, что по данному факту соответствующими органами будет проводиться проверка, по результатам которой будут приняты жесткие административные меры.

- Мы обратились к руководству компаний-производителей, которые выделят дополнительные объемы газа. В целом, необходимо навести порядок в этой сфере, сделать нормальные расчеты и принять все меры, чтобы не допустить таких проблем впредь. Сегодня все АГЗС должны начать реализацию сжиженного газа без ограничений, - сказал в завершение Бердыбек Сапарбаев.