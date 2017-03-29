Казахстанским автовладельцам скоро не нужно будет возить с собой страховой полис

Казахстанским водителям скоро, вероятно, не придется возить с собой в машине страховой полис. Но обязательную страховку не отменят. Национальный банк просто предлагает заменить этот бумажный документ на электронный. Помимо этого, в Нацбанке считают, что работодателям, которые добровольно страхуют своих сотрудников, нужно снизить налоги. Сегодня в финрегуляторе рассказали о состоянии страхового рынка страны, передает телеканал КТК.

Страховой рынок процветает, судя по официальной статистике. То ли казахстанцы стали больше бояться в одночасье потерять все, то ли стали лучше понимать, что тратиться на страховку гораздо лучше, чем вообще ни на что не надеяться, если, к примеру, с имуществом что-то случится.

Сейчас в стране работают 32 страховые компании, и экономические кризисы им оказались не страшны. Их активы уже приближаются к триллиону. Девальвация, кстати, сыграла им на руку. После нее собственный капитал, который страховщики держали в долларах, при переводе в национальную валюту значительно увеличился. В прошлом году по сравнению с позапрошлым вырос и объем премий - на 24 процента, клиентов стало больше. Примерно на столько же возросло и количество выплат. Застрахованные казахстанцы в прошлом году получили 83 миллиарда тенге.

Жанат Курманов, директор департамента страхового надзора Нацбанка РК:

- Достаточно активно приобретают работодатели договоры страхования в отношении своих работников. Это добровольное медицинское страхование. И в этом отношении мы хотели бы, чтобы добровольное медицинское страхование продолжало развиваться, несмотря на то, что есть определенные риски в связи с введением обязательного социального медицинского страхования.

Эксперты Нацбанка предлагают снизить налоговую нагрузку на работодателей, которые добровольно страхуют своих сотрудников. В Казахстане почти миллион тех, кто получает такой соцпакет от своих начальников. Также в финрегуляторе хотят, чтобы автовладельцы смогли возить с собой меньше документов. Речь идет о страховом полисе, который нужно показывать сотрудникам полиции. Он вообще скоро может стать никому не нужен.

Жанат Курманов, директор департамента страхового надзора Нацбанка РК:

- В случае развития электронного страхования не будет требования, чтобы вы предъявляли страховой полис на бумажном носителе. Просто сотрудники дорожной полиции обращались напрямую в эту страховую базу данных и получали информацию - есть у вас соответствующая страховка или нет. В этом отношении это было бы достаточно хорошей возможностью для развития онлайн-страхования.

Как скоро это нововведение воплотится в жизнь, сказать трудно. Только осенью Нацбанк внесет законопроект о страховании в Парламент. Уже известно, что коснется он и тех, кто любит путешествовать. С помощью страховки туристов хотят защитить от недобросовестных туроператоров, то есть ввести такие нормы, благодаря которым казахстанцам за границей не придется доказывать своё право на получение страховых выплат.