В РК частично изменены правила по содействию занятости населения

Сведения о безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места и работодателях размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда.

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 14 февраля 2017 года внесены изменения в некоторые приказы по вопросам содействия занятости населения, некоторые утратили свою силу, сообщает Zakon.kz.





В частности, в приказ от 14 июня 2016 года «О некоторых вопросах содействия занятости населения» внесены следующие изменения:





в Правилах организации и финансирования общественных работ:





в пункте 2 подпункт 2) изложен в следующей редакции: «единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости»;





подпункт 3) исключен;





пункт 6 изложен в следующей редакции: «Продолжительность общественных работ составляет не более 12 месяцев»;





часть 2 пункта 12 изложена в следующей редакции: «Лица, желающие участвовать в общественных работах, направляются в порядке очередности согласно дате обращения в центре занятости населения»;

пункт 15 исключен;





В Правилах организации и финансирования социальных рабочих мест:





в пункте 2 исключен подпункт 3. Подпункт 4) изложен в следующей редакции: «единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости»;





подпункт 4) пункта 11 исключен, пункт 15 исключен;





пункт 21 изложен в следующей редакции: «Сведения о безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места и работодателях, организовавших социальные рабочие места, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда»;





часть 1 пункта 23 изложена в следующей редакции: « Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по социальным рабочим местам по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» и включающий сведения:





- о количестве работодателей, организующих социальные рабочие места;

- о количестве безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места;

- о среднемесячном размере заработной платы безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места.»;





пункт 25 изложен в следующей редакции: «В соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 35% от установленного размера заработной платы, но не более размера минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.





Размер субсидирования заработной платы социальных рабочих мест, создаваемых неправительственными организациями для лиц с ограниченными возможностями, устанавливается местными исполнительными органами самостоятельно.





Лицам, направленным на субсидируемые государством рабочие места в 2016 году в рамках Программы «Дорожная карта занятости 2020», предоставляется право на продолжение занятия социальных рабочих мест в рамках Программы до окончания срока ранее заключенных договоров.





Правилах организации и финансирования молодежной практики:





в пункте 2 подпункт 1) исключен;





подпункт 1) пункта 4 изложен в следующей редакции: «молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение 3 лет после завершения обучения в соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы»;





часть вторая пункта 12 исключена;





пункт 19 изложен в следующей редакции: «Лица, без уважительной причины прекратившие трудовую деятельность на молодежной практике, снимаются с учета в качестве безработных с момента расторжения трудового договора с работодателями»;





пункт 22 изложен в следующей редакции: «Сведения о безработных, трудоустроенных на молодежную практику и работодателях, организовавших молодежную практику, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда»;





пункты 25 и 26 изложены в следующей редакции:





«Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по молодежной практике по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» и отражающий сведения:





- о количестве выпускников, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики;

- о среднемесячном размере заработной платы лиц, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики.»;





26. Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из числа выпускников осуществляется не более шести месяцев.





Размер субсидии в месяц из республиканского или местного бюджетов определяется в соответствии с Программой.





в приложении 2 к указанным Правилам пункт 7 изложен в следующей редакции: «Оплата труда граждан, принятых на молодежную практику производится Заказчиком на основании сведений Исполнителя»;

пункт 8 исключен;





При этом Правила организации и финансирования профессионального обучения исключены.





Изменения также затронули: приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 7 июня 2016 года № 482 «Об утверждении некоторых типовых документов», приказ от 14 июня 2016 года № 515 «Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы».





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



