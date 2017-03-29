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В РК частично изменены правила по содействию занятости населения

29 марта 2017, 10:23

Сведения о безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места и работодателях размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда.

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 14 февраля 2017 года внесены изменения в некоторые приказы по вопросам содействия занятости населения, некоторые утратили свою силу, сообщает Zakon.kz.

В частности, в приказ от 14 июня 2016 года «О некоторых вопросах содействия занятости населения» внесены следующие изменения:

в Правилах организации и финансирования общественных работ:

в пункте 2 подпункт 2) изложен в следующей редакции: «единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости»;

подпункт 3) исключен;

пункт 6 изложен в следующей редакции: «Продолжительность общественных работ составляет не более 12 месяцев»;

часть 2 пункта 12 изложена в следующей редакции: «Лица, желающие участвовать в общественных работах, направляются в порядке очередности согласно дате обращения в центре занятости населения»;
пункт 15 исключен;

В Правилах организации и финансирования социальных рабочих мест:

в пункте 2 исключен подпункт 3. Подпункт 4) изложен в следующей редакции: «единая информационная база рынка труда «Биржа труда» - комплекс мероприятий содействия трудовому посредничеству, обеспечивающих взаимодействие между работодателями, соискателями и частными агентствами занятости»;

подпункт 4) пункта 11 исключен, пункт 15 исключен;

пункт 21 изложен в следующей редакции: «Сведения о безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места и работодателях, организовавших социальные рабочие места, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда»;

часть 1 пункта 23 изложена в следующей редакции: « Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по социальным рабочим местам по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» и включающий сведения:

- о количестве работодателей, организующих социальные рабочие места;
- о количестве безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места;
- о среднемесячном размере заработной платы безработных, трудоустроенных на социальные рабочие места.»;

пункт 25 изложен в следующей редакции: «В соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет 35% от установленного размера заработной платы, но не более размера минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Размер субсидирования заработной платы социальных рабочих мест, создаваемых неправительственными организациями для лиц с ограниченными возможностями, устанавливается местными исполнительными органами самостоятельно.

Лицам, направленным на субсидируемые государством рабочие места в 2016 году в рамках Программы «Дорожная карта занятости 2020», предоставляется право на продолжение занятия социальных рабочих мест в рамках Программы до окончания срока ранее заключенных договоров.

Правилах организации и финансирования молодежной практики:

в пункте 2 подпункт 1) исключен;

подпункт 1) пункта 4 изложен в следующей редакции: «молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение 3 лет после завершения обучения в соответствии с Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы»;

часть вторая пункта 12 исключена;

пункт 19 изложен в следующей редакции: «Лица, без уважительной причины прекратившие трудовую деятельность на молодежной практике, снимаются с учета в качестве безработных с момента расторжения трудового договора с работодателями»;

пункт 22 изложен в следующей редакции: «Сведения о безработных, трудоустроенных на молодежную практику и работодателях, организовавших молодежную практику, размещаются в единой информационной базе рынка труда «Биржа труда»;

пункты 25 и 26 изложены в следующей редакции:

«Центр занятости населения ежемесячно ведет и представляет в местный орган по вопросам занятости населения отчетность по молодежной практике по форме и срокам, утвержденными приказом И.о. Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 227 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» и отражающий сведения:

- о количестве выпускников, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики;
- о среднемесячном размере заработной платы лиц, трудоустроенных на рабочие места, созданные в рамках молодежной практики.»;

26. Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из числа выпускников осуществляется не более шести месяцев.

Размер субсидии в месяц из республиканского или местного бюджетов определяется в соответствии с Программой.

в приложении 2 к указанным Правилам пункт 7 изложен в следующей редакции: «Оплата труда граждан, принятых на молодежную практику производится Заказчиком на основании сведений Исполнителя»;
пункт 8 исключен;

При этом Правила организации и финансирования профессионального обучения исключены.

Изменения также затронули: приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 7 июня 2016 года № 482 «Об утверждении некоторых типовых документов», приказ от 14 июня 2016 года № 515 «Об утверждении Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы».

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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