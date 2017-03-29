Врача из США, который делал инъекции из цемента, масла и суперклея, посадили на 10 лет

36-летняя врач-трансгендер была приговорена к 10 годам тюрьмы за непредумышленное убийство, а также незаконную врачебную деятельность.

Женщина, которая представлялась пластическим хирургом, вводила под кожу своим пациентам смесь из цемента и минерального масла. Здоровье одной из девушек всё-таки не выдержало таких инъекций, и она скончалась





Скандал вокруг лжехирурга из штата Флорида разгорелся в 2011 году, когда одна из клиенток пожаловалась на его работу. Девушка хотела изменить форму ягодиц. И тогда "врач" ввёл ей смесь из цемента, минерального масла и вещества, которым заклеивают порванные шины, а надрез заклеил суперклеем. Вскоре после такой "операции", которую он оценил в 700 долларов, у пациентки начались серьёзные осложнения, в том числе сильная инфекция и пневмония. Впрочем, врач сделал несколько уколов и себе, введя смесь аналогичного состава.





Раджи Наринесингх, другая жертва, хотела увеличить губы, а также придать дополнительный объём щекам и подбородку. Она не могла себе позволить оплатить услуги пластического хирурга, имеющего лицензию. Однако позже ей пришлось оплачивать работу хирурга, чтобы устранить последствия процедуры, которую провёл врач-трансгендер. Несмотря на это, её лицо остаётся деформированным.





По итогу судебных разбирательств врача приговорили к 10 годам заключения. Женщина призналась в содеянном и надеется на условно-досрочное освобождение.





Мария Паламарчук