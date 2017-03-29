«40-летний мексиканец-самый возрастной соперник Батыра». 6 фактов о сопернике Джукембаева

Sports.kz подобрал шесть интересных фактов о сопернике казахстанского боксера Батыра Джукембаева мексиканце Косме Ривере.





1. Ривера уже выступал на профи-ринге, когда Джукембаеву было всего два года. В профессионалах Косме провел 67 боев — 41-23-3 (28 КО).





2. 40-летний мексиканец — самый возрастной соперник Батыра. До этого таковым был Сесилио Сантос — бой Джукембаева с ним состоялся в сентябре прошлого года, когда оппоненту казахстанца было 38.





3. Ривера — уже седьмой соперник Джукембаева из Мексики. Любопытно, что из восьми предыдущих соперников Батыра лишь двое не были мексиканцами — поляк Камиль Выбранек и венгр Истван Дернанец.





4. За свою карьеру Ривера завоевал девять титулов: пять — в первом полусреднем весе (Baja California State (1996-97), NABO (1999), UBF International (1999), UBF (2000) и WBC Continental Americas (2002), четыре — в полусреднем (IBA Americas (2002), WBC Continental Americas (2002), WBF (2003), WBA Fedecentro (2006) и WBO Latino (2006).





5. Свой следующий бой, как и все предыдущие, Джукембаев проведет в Канаде. Для Риверы это новая страна — несмотря на 24-летнюю профессиональную карьеру, он не может похвастаться обширной географией: 35 его боев прошли на родине, 29 — в США. В Европу Косме путешествовал лишь трижды — два поединка состоялись в Великобритании, один — в Финляндии.





6. Три года назад с Риверой произошла неприятная история: после того, как в Вашингтоне он сенсационно нокаутировал местного бойца Тая Барнетта, один из разгневанных фанатов прорвался на ринг и сбил победителя с ног. К счастью, вовремя подоспела служба безопасности, которая и оттянула буйного болельщика от Косме.



