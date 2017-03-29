В Жамбылской области появятся современные амбулатория и оздоровительный спорткомплекс

Новую амбулаторию и спортивный комплекс построят в Жуалынском и Кордайском районах Жамбылской области.

В скором времени на территории села Карасаз Жуалынского района начнется строительство амбулатории на 25 мест, сообщает пресс-служба акима области.





Реализация проекта уникальной врачебной амбулатории стартует в апреле текущего года. Данное учреждение планируют закончить в течение 5 месяцев. В эксплуатацию объект планируется сдать до конца текущего года. Для строительства учреждения из областного бюджета было выделено 126 млн. 436 тыс. тенге.





Также в Кордайском районе планируется реализация проекта современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый комплекс начнут возводить в поселке Кордай.





Проект оценивается в сумму 431 млн. тенге. Строительство и сдача с 2017-2018 годы.





Главным проектировщиком спортивного комплекса является компания «BS ARCHI GROUP».





Физкультурно-оздоровительный комплекс будет рассчитан на 320 мест.





Посетить его сможет любой желающий. Спорткомплекс станет фундаментом для развития массового и профессионального спорта.



