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Новости за сегодня

АО «Международный аэропорт Алматы» сообщило об изменениях в составе Совета директоров

 

АО «Международный аэропорт Алматы» (Алматы), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об изменениях с 17 марта 2017 года в составе своего Совета директоров:

- Сагадиева Раушан Махтаевна, член Совета Директоров Общества в качестве независимого директора, сроком на один год;

- Ердебай Даурен Иманжанулы, член Совета Директоров Общества, сроком на один год;

- Бекмухамбетов Айбол Ануарович, член Совета Директоров Общества сроком на один год.

29 марта 2017, 10:35
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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