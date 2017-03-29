Как применяются международные нормы в гражданском судопроизводстве РК

Амангельды Сарсенбаев,

судья Верховного Суда РК

Казахстан, провозгласив себя в соответствии с Конституцией Республики Казахстан демократическим правовым государством, заявил тем самым о своих принципах в развитии мировой цивилизации, исходя из признания человеческой личности, ее прав и свобод высшей ценностью в обществе и государстве (статья 1).

Правовая возможность применения международных норм казахстанскими судами установлена Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Конституционным законом Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и отраслевыми правовыми актами, устанавливающие процессуальные правила производства в судах Республики Казахстан.

Конституция Республики Казахстан (статья 4) определяет: принципы взаимодействия международных норм с нормами национального права; принципы и пределы применения норм иностранного права для регулирования отношений в Республике Казахстан, продиктованные интересами взаимного общения; необходимость содействия широкому участию физических и юридических лиц в международном гражданском обороте; необходимость гармонизации и унификации законодательства Республики Казахстан с законодательствами государств мирового сообщества, создающими единую правовую основу деятельности всех субъектов в условиях глобализации мировых процессов.

Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики (статья 76).

Что касается отраслевых правовых актов, определяющих процессуальные правила производства в судах Казахстана, то здесь, следует, прежде всего, отметить, что процессуальные законы страны в настоящее время радикально обновились. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан в новой редакции от 31 октября 2015 года введен в действие с 1 января 2016 года (далее - ГПК). Новый ГПК разработан во исполнение Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Главы государства от 24 августа 2009 года, а также задач, поставленных на VI-м съезде судей Республики Казахстан в ноябре 2013 года. Как показал небольшой опыт применения ГПК, его положения вносят значимый вклад в обеспечение верховенства закона и существенно упрощают и ускоряют гражданское судопроизводство и активно вводит судебный процесс различные примирительные процедуры.

Положения статьи 1 ГПК прямо закрепляют, что порядок судопроизводства по гражданским делам на территории Республики Казахстан определяется конституционными законами Республики Казахстан, ГПК, основанным на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах международного права. Положения иных законов, регулирующих порядок гражданского судопроизводства, подлежат включению в настоящий Кодекс. Международные договорные и иные обязательства Республики Казахстан, а также нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан являются составной частью гражданского процессуального права.

Согласно части третьей статьи 2 ГПК международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед Кодексом и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

В соответствии со статьей 6 ГПК суд при рассмотрении и разрешении гражданских дел обязан точно соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан, настоящего Кодекса, других нормативных правовых актов, подлежащих применению международных договоров Республики Казахстан. Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет Республики Казахстан с представлением о признании этого акта неконституционным. По получении судом итогового решения Конституционного Совета производство по делу возобновляется.

В ГПК раздел 4 «Международный процесс» включает в себя одну главу 57 (Производство по делам с участием иностранных лиц), тогда как старая редакция названного раздела ГПК содержала три главы, в том числе и главу о производстве по делам об обжаловании решений арбитражей, которая в новой редакции в изложена в разделе 3 ГПК «Производство по пересмотру судебных актов».

ГПК к международному процессу относит следующие вопросы: о подсудности в отношении дел, возникающих по гражданским правоотношениям «с иностранным элементом»; о процессуальном положении иностранных лиц в суде (статьи 472 - 474); об обращении к иностранным судам с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий и об исполнении поручений иностранных судов (статья 476); об иммунитете иностранного государства, включая судебный иммунитет, и его неприменение (статьи 477 - 495), о признании и принудительном исполнении иностранных судебных решений по гражданским делам (статьи 501-503) и другие.

Так, к новшествам главы 57 ГПК относятся следующие положения:

- к компетенции судов Республики Казахстан по делам с участием иностранных лиц отнесены также и дела с участием иностранных лиц в случаях, когда по делу о защите прав субъектов персональных данных, в том числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, истец имеет место жительства в Республике Казахстан (подпункт 10) части 2 статьи 466);

- к исключительной компетенции судов Республики Казахстан отнесены дела особого производства, в случае, когда гражданин, в отношении которого подается заявление об усыновлении (удочерении), об ограничении дееспособности или о признании его недееспособным, об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), о принудительной госпитализации в психиатрический стационар, о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством, принудительном лечении от туберкулеза, алкоголизма, наркомании и токсикомании, является гражданином Республики Казахстан либо имеет место жительства на территории Республики Казахстан (подпункт 2) части 2 статьи 467);

- в части осуществления судопроизводства в судах по делам, в которых участвуют иностранные лица, в соответствии и с международными договорами, ратифицированным Республикой Казахстан (часть 3 статьи 472);

- вместо основания процессуальной правоспособности международной организации на основе ее учредительных документов или соглашения с компетентным государственным органом Республики Казахстан, установлено новое основание - иные международные договоры Республики Казахстан (часть 2 статьи 474);

- часть 2 статьи 475 ГПК дополнено нормой о том, что документы, составленные на иностранном языке, при представлении в суды Республики Казахстан должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом их на язык судопроизводства;

- касательно расширения объема оказания правовой помощи судами Республики Казахстан, указания на инструкцию, детализирующую применение законодательства об оказании судами Республики Казахстан правовой помощи и обращения за правовой помощью к судам иностранных государств (статья 476);

- исключена ссылка на международные договоры Республики Казахстан, когда иностранное государство не пользуется в Республике Казахстан судебным иммунитетом, а равно иммунитетом от обеспечения иска и от принудительного исполнения судебного акта в случае нарушения таким иностранным государством юрисдикционного иммунитета Республики Казахстан и ее собственности (статья 484) и другие.

В рамках производства по делам с участием иностранных лиц в ГПК предусмотрено применение норм международного права при разрешении вопросов о компетенции судов Республики Казахстан по делам с участием иностранных лиц (часть 3 статьи 466), процессуальных правах и обязанностях иностранных лиц (часть 3 статьи 472), исполнении поручений о правовой помощи (статья 476) и другие. Данные положения обеспечивают дальнейшее выполнение Казахстаном взятых на себя международных обязательств и согласуются с Венской Конвенцией о праве международных договоров 1969 года, к которой мы присоединились 31 марта 1993 года, в частности, с установленным ею принципом «pacta sunt servanda» - каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться.

В силу приоритетного действия международных договоров, участниками которых является Республика Казахстан, правила подсудности судебных споров с участием иностранных лиц могут быть определены международным договором. В этих случаях при различном определении ГПК и международным договором правил подсудности по спору в определенных правоотношениях применяется правило международного договора.

Вопросы компетенции судов по рассмотрению гражданских дел с участием иностранных лиц в рамках Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), как правило, регулируются:

- Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января1993 года, с изменениями от 28 марта 1997 года, ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта1993 года № 2055-XII, вступившей в силу 19 мая1994 года (далее - Минская конвенция);

- Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года №531-II, вступившей в силу 27 апреля 2004 года (далее - Кишиневская конвенция).

В соответствии с пунктом 3 статьи 120 Кишиневской конвенции между государствами-участниками прекращает свое действие Минская конвенция и протокол к ней от 28 марта 1997 года. В то же время Минская конвенция применяется в отношениях между государствами-участниками Кишиневской конвенции и государством, являющимся ее участником, для которого Кишиневская конвенция не вступила в силу (пункт 4 статьи 120 Кишиневской конвенции).

К примеру, согласно статье 22 Кишиневской конвенции, если в частях II-V настоящего раздела не установлено иное, иски к лицам, имеющим место жительства на территории одной из Договаривающихся Сторон, предъявляются независимо от их гражданства в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим лицам предъявляются в суды Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган управления юридического лица, его представительство либо филиал. Если в деле участвуют несколько ответчиков, имеющих место жительства (местонахождение) на территориях разных Договаривающихся Сторон, спор рассматривается по месту жительства (местонахождению) любого ответчика по выбору истца. Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда на ее территории: а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия (филиала) ответчика; б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, являющегося предметом спора; в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Статья 30 Кишиневской конвенции предоставляет супругам, имеющим гражданство одного государства и проживающим на территории другого государства, право выбора обращения в суды государства, гражданами которого они являются, либо государства, на территории которого они имеют совместное местожительство. Однако, определяя указанным образом компетенцию судебных учреждений государств-участников по рассмотрению дел о расторжении брака между супругами, проживающими на территории разных государств, Кишиневская конвенция не исключает применение установленного ею общего правила о подсудности иска судебному учреждению государства по месту жительства супруга-ответчика (пункт 1 статьи 22). Следовательно, когда супруги, являющиеся гражданами одного государства, проживают на территориях разных государств, этот вопрос компетентны рассмотреть также судебные учреждения государств по месту проживания граждан.

Особенности подсудности экономических споров с участием хозяйствующих субъектов государств СНГ регулируются Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта1992 года), ратифицированным постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 2 июля1992 года №1502-XII, вступившим в силу 20 апреля 1994 года.

В соответствии со статьей 4 названного Соглашения компетентный суд вправе рассматривать споры, вытекающие из договорных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами, из их отношений с государственными и иными органами государства, если на территории данного государства:

а) ответчик имел постоянное место жительства или место нахождения на день предъявления иска. Если в деле участвуют несколько ответчиков, находящихся на территории разных государств-участников Содружества, спор рассматривается по месту нахождения любого ответчика по выбору истца;

б) осуществляется торговая, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия (филиала) ответчика;

в) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, являющееся предметом спора;

г) имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда;

д) имеет постоянное место жительства или место нахождения истец по иску о защите деловой репутации;

е) находится контрагент-поставщик, подрядчик или оказывающий услуги (выполняющий работы) и спор касается заключения, изменения или расторжения договоров.

Согласно пункту 6 нормативного постановления Верховного Суда №1 от 10 июля 2008 года «О применении норм международных договоров Республики Казахстан» ратифицированные международные договоры, имеющие непосредственное действие и не требующие издания законов для их применения, используются в качестве норм процессуального права при рассмотрении гражданских дел, если международными договорами установлены иные правила судопроизводства, чем гражданским процессуальным законом Республики Казахстан, или регулируются отношения с участием иностранных лиц.

Следует отметить, что гражданское право Республики Казахстан может оказать регулирующее воздействие на отношения, возникающие в международном гражданском обороте, если на это обязательно указывает коллизионная норма Гражданского кодекса Республики Казахстан - глава 62.

В конкретном случае, суд рассмотрел заявление гражданки Республики Казахстан к супругу - гражданину Сирии, так как в коллизионных нормах существует статья, позволяющее судам Казахстана принять это заявление к своему производству. Так, из статьи 1096 ГК следует, что признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим подчиняется праву страны суда, то есть законодательству Казахстана.

По вопросу об оплате государственной пошлины по заявлениям о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений иностранных судов.

Пунктом 1 статьи 2 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, ратифицированной Республикой Казахстан 24 июня 1999 года (далее - Минская конвенция), установлено, что граждане каждой из Договаривающихся Сторон и лица, проживающие на ее территории, освобождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной юридической помощью на тех же условиях, что и собственные граждане.

Аналогичные положения содержат пункт 1 статьи 2 Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также статья 3 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 года).

Согласно подпункту 11) пункта 1 статьи 535 Налогового кодекса, с заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража, третейского суда и иностранных судов взимается государственная пошлина в размере 500 процентов размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты государственной пошлины.

Исходя из указанных норм при обращении в суды Республики Казахстан, иностранные резиденты пользуются только теми льготами, которые предоставлены резидентам страны. При наличии у иностранного резидента, предусмотренных статьей 541 Налогового кодекса, оснований для освобождения от уплаты государственной пошлины в судах, он подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины.

Изложенные в статье 18 Минской конвенции положения о том, что запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не будет требовать возмещения расходов по оказанию правовой помощи, и Договаривающиеся Стороны сами несут все расходы, возникшие при оказании правовой помощи на их территории, - не применимы к случаям непосредственного обращения иностранных резидентов в суды Республики Казахстан с заявлениями о выдаче исполнительных листов по решениям иностранных судов.

Так, в соответствии с преамбулой к Минской конвенции, Договаривающимися Сторонами являются государства - члены Содружества Независимых Государств, участники данной Конвенции. Из статьи 5 Минской конвенции следует, что при выполнении настоящей Конвенции компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои центральные органы, если только настоящей Конвенцией не установлен иной порядок сношений. Согласно пункту 1 статьи 53 Минской конвенции ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения подается в компетентный суд Договаривающейся Стороны, где решение подлежит исполнению. Оно может быть подано в суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. Этот суд направляет ходатайство суду, компетентному вынести решение по ходатайству.

Таким образом, Минской конвенцией предусмотрено обращение взыскателя как непосредственно в территориальный суд, где решение подлежит исполнению, так и в суд который вынес решение о взыскании суммы. Во втором случае, в силу вышеизложенных норм Минской конвенции, судом, вынесшим решение, ходатайство передается через центральные органы государства для исполнения другой Договаривающейся Стороне, где решение подлежит исполнению и расходы, возникшие при оказании правовой помощи, несет государство, в котором решение подлежит исполнению.

Право иностранных граждан обращаться в суды России и пользоваться одинаковыми процессуальными правами с российскими гражданами также закрепляется Минской конвенцией, которая устанавливает, что граждане каждой из договаривающихся сторон, а также лица, проживающие на ее территории, пользуются на территории всех других договаривающихся сторон в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные граждане данной договаривающейся стороны. Граждане каждой из договаривающихся сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и иные учреждения других договаривающихся сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года закрепил, что иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов (статья 398 ГПК РФ). Это означает предоставление иностранным лицам национального режима в области защиты своих прав и охраняемых законом интересов. Национальный режим не связывается с проживанием иностранных лиц в Российской Федерации, внесением залога либо иными какими-либо ограничениями, на них распространяются нормы российского гражданского процессуального законодательства о процессуальной право- и дееспособности, о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле, о судебных расходах и т.д. Некоторые ограничения в отношении иностранных лиц могут быть установлены Правительством РФ только в качестве ответных мер по отношению к государствам, в судах которых допускаются такие же ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций.

По вопросу исполнения судебными органами Российской Федерации судебных постановлений иностранных судов суды общей юрисдикции, руководствуются гражданско-процессуальным законодательством (ГПК РФ содержит специальное положение, касающееся исполнения судебных поручений) и специальным Федеральным законом от 2 октября 2007 года «Об исполнительном производстве».

В Российской Федерации все процессуальные действия, связанные с исполнением поручений иностранного суда, совершаются в том порядке, который установлен российским законодательством, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Устанавливаются определенные требования к содержанию и форме поручения об оказании правовой помощи.

Российская Федерация может использовать двусторонние договоры, предусматривающие исполнение судебных поручений (например, с США 1935 г., с Францией 1936 г., с Германией 1956 г., с Австрией 1970 г.), и международные конвенции, включая Минскую конвенцию 1993 г., которые подробно определяют порядок пересылки документов, исполнения судебных поручений.

На возможность затруднений при применении и толковании судами общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров РФ обращается внимание в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». Судам рекомендовано использовать акты и решения международных организаций, в том числе органов ООН и ее специализированных учреждений, а также обращаться в Правовой департамент Министерства иностранных дел РФ, в Министерство юстиции РФ (например, для уяснения вопросов, связанных с продолжительностью действия международного договора, составом государств, участвующих в договоре, международной практикой его применения) (п. 16). Судам разъяснено, что основанием к отмене или изменению судебного акта может являться и неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ. Неправильное применение нормы международного права может иметь место в случаях, когда судом не была применена норма международного права, подлежащая применению, или, напротив, суд применил норму международного права, которая не подлежала применению, либо когда судом было дано неправильное толкование нормы международного права (п. 9).

Кроме этого, хотелось бы отметить, что в настоящее время в соответствии со Стратегией «Казахстан - 2050» проводится масштабная работа по вхождению нашего государства в число тридцати самых развитых стран мира. Формирование отдельного судопроизводства по инвестиционным спорам заложено в 23-м шаге Плана нации. Казахстан стал членом ВТО. Это признание всеми крупными экономиками мира Казахстана как страны с благоприятным инвестиционным климатом. Глава государства отметил, что «вступление в ВТО будет способствовать нашей интеграции в мировую экономику, вхождению в тридцатку ведущих стран мира.

В Казахстане созданы необходимые законодательные условия для ведения бизнеса и эффективной судебной защиты инвесторов. Так, в ГПК в качестве инвестиционного суда выступает суд города Астаны, который по правилам суда первой инстанции рассматривает и разрешает гражданские дела по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных Верховному Суду Республики Казахстан, а также по иным спорам между инвесторами и государственными органами, связанным с инвестиционной деятельностью инвестора. Верховный Суд Республики Казахстан рассматривает и разрешает по правилам суда первой инстанции гражданские дела по инвестиционным спорам, стороной в которых является крупный инвестор. Таким образом, обжалование по инвестиционным спорам сокращено до 1-2 инстанций и рассматривается судьями, имеющими опыт по инвестиционным спорам.

С учетом изложенного, считаем, что новое гражданское судопроизводство Республики Казахстан в области отношений с участием иностранного элемента позволяет его участникам полно защищать и реализовывать свои конституционные права, опираясь на международные стандарты в области защиты прав и свобод человека и гражданина.