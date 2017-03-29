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В Павлодаре грабитель отправился "на дело" на такси, что его и подвело

29 марта 2017, 10:54

Водитель такси сообщил полицейским о подозрительном мужчине.

Содействие органам внутренних дел в задержании подозреваемого в разбойном нападении оказал бдительный павлодарец, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Около трех часов дня 52-летний водитель фирмы, оказывающей услуги такси, получил заказ и подъехал на адрес. Пассажир, сев в машину, попросил изменить маршрут и отвезти его к магазину на ул. Семенченко. Приехав к магазину, клиент вышел, сказав таксисту подождать его, а через некоторое время он выбежал из магазина, потребовал быстро уехать. Такое поведение пассажира вызвало подозрение у водителя такси. Немного проехав, он резко оставил машину, а пассажир выскочил из такси и побежал, пытаясь скрыться. Бдительный таксист стал преследовать убегающего. Одновременно он позвонил на «102». Затем по телефону таксист корректировал действия полицейских, сообщая о передвижении подозрительного мужчины.

В это же самое время полицейские получили ориентировку, о том, что произошло разбойное нападение на продавца магазина по ул. Семенченко. Подозреваемый, молодой мужчина азиатской внешности, воспользовавшись отсутствием в магазине покупателей, проник за прилавок и, угрожая ножом, запер продавца в служебном помещении. Затем украл из кассы деньги.

В течение получаса, благодаря бдительности и активной помощи водителя такси, полицейские задержали и водворили в ИВС подозреваемого в тяжком преступлении. Им оказался 27-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.

В ходе дальнейших следственных мероприятий установлена его причастность к совершению еще одного разбойного нападения на женщину, у которой он забрал 150 тысяч тенге.

За проявленную бдительность и содействие в задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления Департамент внутренних дел области вручил Ермухамбету Алимбетову благодарственное письмо и денежное вознаграждение.

Полицейские уверены, что такие достойные примеры будут воспитывать у населения нетерпимость к любому нарушителю и способствовать укреплению правопорядка в нашем регионе.

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