Поправки в Конституцию Казахстана поступили в парламент

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли в работу два законопроекта - проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти» и проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», передает корреспондент Zakon.kz.

Как указал председатель комитета мажилиса законодательства и судебно-правовой реформы Нурлан Абдиров, проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти» разработан во исполнение поручений главы государства, озвученного им в специальном Послании 25 января 2017 года.

«Целью данного законопроекта является демократизация политической системы, повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти», - сказал парламентарий.

По его словам, основные положения проекта Конституционного закона предусматривают перераспределение ряда управленческих полномочий президента, которые могут быть переданы правительству и иным уполномоченным госорганам.

Н. Абдиров уточнил, что документом вносятся соответствующие изменения и дополнения в конституционные законы «О Правительстве РК», «О Президенте РК» и «О судебной системе и статусе судей РК».

Также мажилисмен указал, что в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти» основные положения предусматривают перераспределение организационного правовых полномочий президента в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности.

«Данным проектом закона вносятся изменения и дополнения в 4 кодекса, а также в 22 закона», - пояснил депутат.

Ксения Давыдова