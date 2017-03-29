Евразийские цифровые министры провели первую встречу в Ереване

Евразийская экономическая комиссия выступила организатором первой встречи руководителей министерств и ведомств в области связи и коммуникаций стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На мероприятии, которое состоялось в Ереване, обсудили актуальные вопросы в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС, цифровую повестку Союза, создание цифровой платформы по оказанию межгосударственных электронных услуг и перспективы создания общего для всех стран-участниц реестра для регистрации программного обеспечения.

«Информационно-коммуникационные технологии сегодня существенно влияют на экономический рост всех стран ЕАЭС, - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, открывая совещание. - Это еще больше обязывает министерства и ведомства в области связи и коммуникаций взять на себя ответственность за участие в работе над формированием единого подхода к проведению согласованной политики в сфере ИКТ на всей территории Союза для достижения максимального эффекта».

Во встрече, которую решено было проводить не реже одного раза в год, приняли участие министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Ваган Мартиросян, министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков, вице-министр информации и коммуникации Республики Казахстан Алан Ажибаев, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Бакыт Шаршембиев и Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

Для обеспечения формирования согласованной политики в сфере ИКТ министры признали целесообразным разработать и принять соответствующие правовые акты ЕАЭС. Координатором процесса выступит ЕЭК. Необходимо также будет ускорить разработку единого подхода к установлению государствами-членами ценообразования на услуги пропуска трафика межгосударственной сети передачи данных. С этой целью принято решение рассмотреть возможность доработки, подготовленного российской стороной Соглашения о создании единого тарифного пространства.

Было отмечено, что развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС - приоритетная задача на 2017 год для всех государств-членов. Участники совещания согласились с необходимостью скорейшего определения заказчиков национальных сегментов стран Союза интегрированной системы и нормативного закрепления их полномочий для согласованного развития этих сегментов и реализации общих процессов в рамках ЕАЭС.

Также было признано целесообразным формирование и утверждение Стратегии развития интегрированной информационной системы ЕАЭС на период до 2025 года в максимально короткие сроки с доработкой вопросов, связанных с защитой информации. Одним из результатов ее реализации должно стать создание цифровой платформы Союза по оказанию межгосударственных электронных услуг гражданам и предпринимателям ЕАЭС, расширение практики использования электронного обмена данными органами государственной власти стран-участниц между собой, а также с физическими и юридическими лицами.

Ключевым на совещании стало обсуждение реализации цифровой повестки ЕАЭС. «Обсуждение основных направлений реализации цифровой повестки Союза является приоритетной задачей ближайшего времени, поэтому необходима проработка интеграционных проектов и инициатив в рамках нашей цифровой повестки, и она требует объединения усилий», - подчеркнула Карине Минасян.

Планируется, что проект Основных направлений реализации цифровой повестки будет готов до 15 мая и утвержден до 1 декабря 2017 года.

Участники встречи решили, что при реализации совместных проектов и инициатив цифровой повестки ЕАЭС необходимо опираться на Евразийскую сеть центров компетенции по цифровому развитию. Механизмы ее создания и функционирования планируется проработать в ходе последующих встреч и обсуждений.

Было отмечено, что Россия ведет планомерную работу по устранению препятствий для допуска программного обеспечения (ПО). По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, в ближайшее время компании стран ЕАЭС получат возможность регистрировать разработанное ими ПО в российском реестре наравне с российскими разработчиками.

По предложению Комиссии в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о создании общего или единого реестра ПО, разрабатываемого и зарегистрированного в странах Союза. В соответствии с российским законодательством регистрация в реестре дает возможность разработчикам в приоритетном порядке участвовать в госзакупках и получать доступ к государственной поддержке. Общий реестр может стать одним из возможных механизмов для стимулирования разработки ПО в контексте реализации цифровой повестки.

Справка:

В соответствии с Договором о ЕАЭС на основе расширения функциональных возможностей интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли проводятся работы по созданию, обеспечению функционирования и развития интегрированной информационной системы Союза. Это достигается за счет внедрения современной системы межгосударственного электронного взаимодействия и информационно-аналитической поддержки уполномоченных органов государств-членов, построенной с учетом возможности использования механизма «Единого окна» и предоставления услуг в электронном виде.

Со стороны Комиссии проведены все необходимые мероприятия по реализации информационного взаимодействия с уполномоченными органами стран Союза в рамках общих процессов, технологические документы по которым вступили в силу и должны быть введены в действие в первом полугодии 2017 года: приняты необходимые нормативные правовые акты, создана и эксплуатируется система межгосударственного обмена данными, разработано программное обеспечение для реализации общих процессов в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной системы.

По состоянию на 1 марта 2017 года Комиссией утверждены технологические документы для 31 общего процесса из 75 запланированных. В первом полугодии 2017 года должны быть введены в действие 10 общих процессов, затрагивающие формирование, ведение и использование общих и единых реестров в отдельных частях сферы таможни, медицинских изделий, транспорта и финансов.