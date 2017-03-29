КХЛ при решении по участникам на сезон-2017/18 примет во внимание поручение президента РФ
29 марта 2017, 11:03
Президент России по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта дал поручения направить на снижение государственное финансирование профессионального спорта
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) при решении об участии клубов в чемпионате лиги на следующий сезон будет, в том числе, руководствоваться поручениями президента РФ по итогам Совета при президенте по спорту от 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Югра" и новокузнецкий "Металлург" могут покинуть лигу, как и "Медвешчак", а КХЛ уже начала разрабатывать календарь на следующий сезон с участием 26 команд. Оба клуба сообщили, что намерены выступить в чемпионате лиги сезона-2017/18.
"Совет директоров лиги, рассматривая заявочные документы клубов, примет во внимание различные факторы. Будет оценен уровень зрительского интереса к матчам клуба, качество и рейтинг телетрансляций из его домашней арены, спортивные результаты клуба за время его выступления в КХЛ, - говорится в сообщении. - Также лига подробно рассмотрит систему финансирования клубов и, принимая решение об их участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, будет руководствоваться поручениями, данными президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта".
Лига напомнила, что каждый клуб, желающий участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязан в срок до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.
"Таким образом, до 30 апреля какие-либо комментарии о составе участников чемпионата КХЛ сезона-2017/18 будут являться преждевременными", - подчеркнуто в сообщении.
Фото Александр Щербак/ТАСС
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