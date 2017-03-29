КХЛ при решении по участникам на сезон-2017/18 примет во внимание поручение президента РФ

Президент России по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта дал поручения направить на снижение государственное финансирование профессионального спорта

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) при решении об участии клубов в чемпионате лиги на следующий сезон будет, в том числе, руководствоваться поручениями президента РФ по итогам Совета при президенте по спорту от 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорт а. Об этом а. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.





Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что "Югра" и новокузнецкий "Металлург" могут покинуть лигу, как и "Медвешчак", а КХЛ уже начала разрабатывать календарь на следующий сезон с участием 26 команд. Оба клуба сообщили, что намерены выступить в чемпионате лиги сезона-2017/18.





"Совет директоров лиги, рассматривая заявочные документы клубов, примет во внимание различные факторы. Будет оценен уровень зрительского интереса к матчам клуба, качество и рейтинг телетрансляций из его домашней арены, спортивные результаты клуба за время его выступления в КХЛ, - говорится в сообщении. - Также лига подробно рассмотрит систему финансирования клубов и, принимая решение об их участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, будет руководствоваться поручениями, данными президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта".





Лига напомнила, что каждый клуб, желающий участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязан в срок до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.





"Таким образом, до 30 апреля какие-либо комментарии о составе участников чемпионата КХЛ сезона-2017/18 будут являться преждевременными", - подчеркнуто в сообщении.





Фото Александр Щербак/ТАСС



