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В ходе бунта в мексиканской тюрьме погибли два челоека

29 марта 2017, 11:07

Еще 13 получили ранения.

Число жертв бунта в тюрьме мексиканского города Кадерейта в штате Нуэво-Леон увеличилось до двух человек, еще 13 получили ранения, сообщил представитель группы по координации служб безопасности штата Альдо Суасуа, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших. Это уже второй бунт за последние два дня в этой тюрьме. В понедельник ранения получили семь человек.

Всего в последнем бунте приняли участие около 40 человек. Они жгли матрасы и захватили медикаменты в отделении для психически нездоровых заключенных. В итоге один арестант погиб от ожогов, второй – от отравления медицинскими препаратами.

На прошлой неделе три человека были убиты, один получил тяжелые ранения в стычке между заключенными в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Виктория. Перед этим из тюрьмы сбежали 29 заключенных, используя подземный туннель.

Фото © РИА Новости. Дмитрий Знаменский

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