В ходе бунта в мексиканской тюрьме погибли два челоека
29 марта 2017, 11:07
Еще 13 получили ранения.
Число жертв бунта в тюрьме мексиканского города Кадерейта в штате Нуэво-Леон увеличилось до двух человек, еще 13 получили ранения, сообщил представитель группы по координации служб безопасности штата Альдо Суасуа, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших. Это уже второй бунт за последние два дня в этой тюрьме. В понедельник ранения получили семь человек.
Всего в последнем бунте приняли участие около 40 человек. Они жгли матрасы и захватили медикаменты в отделении для психически нездоровых заключенных. В итоге один арестант погиб от ожогов, второй – от отравления медицинскими препаратами.
На прошлой неделе три человека были убиты, один получил тяжелые ранения в стычке между заключенными в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Виктория. Перед этим из тюрьмы сбежали 29 заключенных, используя подземный туннель.
Фото © РИА Новости. Дмитрий Знаменский
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