Ратификацию Устава Гаагской конференции по международному частному праву одобрил Мажилис

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву», передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, для исполнения поручения главы государства о совершенствовании правовой защиты казахстанских граждан, их личных, семейных, деловых интересов за рубежом предлагается участие в работе Гаагской конференции по международному частному праву. Сегодня в эту организацию входит 81 государство и Европейский союз.

«Целью данной международной организации является унификация норм международного частного права и содействие сотрудничеству стран в этой области», - сказал он.

Под эгидой Гаагской конференции заключено 39 конвенций, направленных на оказание правовой помощи в рамках гражданского производства.

«Присоединение Казахстана к Гаагской конференции позволит непосредственно участвовать в процессе международного нормотворчества в частном праве для обеспечения более эффективной защиты прав наших граждан за рубежом», - пояснил глава ведомства.

По его словам, членство в организации позволяет участвовать в работе двух советов, определяющих политику Гаагской конференции - это Совет по общим делам и политике, а также Совет дипломатических представителей. Решения членов совета принимаются на основе консенсуса.

«Следовательно, это позволит учитывать мнения всех стран-участников. Это дает нашему государству возможность заключать новые международные договоры, развивать сотрудничество с другими членами организации в сфере частного права и защищать на международном уровне свои интересы», - уточнил министр.

М.Бекетаев отметил, что Устав Гаагской конференции не содержат норм, противоречащих Конституции РК.

Он также добавил, что вступление в организацию предусматривает выплату ежегодных членских взносов в размере 6 тысяч 850 евро. По его данным, расходы по ним предусмотрены в соответствующей бюджетной программе Министерства иностранных дел «Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах».

Ксения Давыдова