Григорий Лепс рассказал фанатам, «чего он такой серьезный?!»

Что он любит, а чего не любит, сколько у него пар очков, где он покупает концертные костюмы, почему он любит тишину и какое его главное достоинство? А также о том, почему его новый альбом и концертная программа, посвященная 55 - летнему юбилею, так иронично называется «Ты чего такой серьезный?» в интервью МУЗ ТВ рассказал известный певец Григорий Лепс.





Один из самых востребованных и любимых российских исполнителей Г.Лепс ответил на самые каверзные вопросы поклонников в эфире популярной программы «Звездный допрос».





На программу Лепс по обыкновению пришел в фирменных солнцезащитных очках. Может показаться, что у певца они в одном экземпляре, но на самом деле круглых темных очков у Лепса, как оказалось, более трехсот. Все они почти одинаковой формы, но разных брендов, расцветок и с разной историей. Он хранит их дома в специальных ящиках. А носит он их потому, что не любит яркий свет софитов, как и не любит громкую музыку, особенно за рулем. В этом он признался, отвечая на вопросы его фанатов.





Как оказалось, он не любит сниматься, поэтому у него так мало клипов. Любит он свою семью (жену Анну, троих детей и старшую дочь от первого брака Ингу), но не любит говорить о них и о личной жизни. Любит тишину и не любит петь, но при этом прекрасно поет дуэтом и с Тимати, и с Ани Лорак, и с др. Не против Лепс спеть и с Земфирой, если и она будет на это согласна. И надо отметить крайне редко певец дает интервью журналистам, однако при этом интерес к его персоне не угасает, а только растет. Как сохранить этот интерес публики и вообще как стать звездой, Лепс точно не ответил, но заявил, что однозначно для этого нужно трудолюбие, мотивация, хорошие голосовые данные, артистизм и репертуар, без этого, по его словам, на сцене, увы, никак.





Лепс рассказал, что в его жизни особое место занимает творчество В.Высоцкого. И назвал его Пушкиным современности. «Я выпускал несколько альбомов с песнями Высоцкого, не все произведения были удачными, на мой взгляд, но многие. Сейчас подготавливаем почву, чтобы выпустить еще один альбом, ну это будет довольно своеобразный альбом, примерно как у Высоцкого – гитара и голос и больше ничего. Попробуем сделать что-то такое…», - сообщил Лепс.





Одним из самых каверзных вопросов интервью стал вопрос «Чем поет Григорий Лепс?». Как отметил ведущий «Звездного допроса» Андрей Разыграев, кто - то поет кишками, кто- то поет сердцем, а Лепс? «Яйцами, ты же знаешь этот ответ», - пошутил певец. «…Именно этим местом должен петь мужчина».





Еще один каверзный вопрос, который немного смутил певца о том, что в списке Форбс в прошлом году Лепс оказался на первом месте среди поющих звезд. Певец заявил, что это слухи, и на первом месте в списке должны быть Басков и Киркоров. «Они должны делить это первое место, потому что великие народные артисты всегда должны быть впереди, а мы обычные труженики сцены должны следовать за ними», - скромно отметил Лепс и отвечая на следующий вопрос, где он покупает костюмы также скромно заметил, что одевается сам без помощи стилистов и носит «недорогие» костюмы, например, как сейчас костюм от Kiton (Kiton – итальянский бренд, относящийся к люксовому сегменту. Компания по пошиву одежды была образована еще в 1968 году.)





Певец рассказал, что этот год для него особенный – он отмечает свой 55 - летний юбилей. И в связи с этим он подготовил новую концертную программу «Ты чего такой серьезный?» Это шоу – своеобразный подарок, который артист сделал себе и своему зрителю. Однако всех секретов о том, что конкретно будет в шоу певец не раскрыл, он только намекнул, что, прежде всего, будет хороший звук, свет и, конечно, неповторимый лепсовский вокал, который не спутаешь ни с каким другим. «…Будут новые произведения, которые несколько отличаются от всего того, что я делал до этого. Их музыкальный уровень реально отличается от других», - рассказал Лепс.





Итак, Григорий Лепс с вызовом спрашивает у своих зрителей: «Ты чего такой серьезный?» и приглашает всех на свои концерты. В Казахстане они пройдут в двух городах - Алматы и Астане. 21 апреля в Алматы во Дворце Республики, а уже 23 апреля в столице в ЦКЗ «Казахстан». На концерте казахстанские зрители также услышат и старые полюбившиеся хиты Лепса, билеты уже поступили в продажу . Так, что поторопитесь их приобрести!!!



