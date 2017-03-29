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Новости за сегодня

Судья

специализированного межрайонного

экономического суда

Карагандинской области

Муратова Каламкас

 

 

Равенство всех перед законом

 

Независимость судебной системы является одним из важнейших признаков демократического развития общества и государства. Без независимости невозможно построение правового государства и достижение верховенства закона.

Задачи и цели судебно-правовой реформы заложены в Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы. Дальнейшее своё институциональное продолжение Концепция получила в Плане нации «100 конкретных шагов».

С учетом продолжающейся судебной реформы важно определение приоритетных направлений, выработка концепции по укреплению независимости судебной системы страны.

Статья 14 Основного Закона Республики провозгласила равенство всех перед законом и судом.

Это важнейший принцип сосуществования граждан и функционирования правового государства, согласно которому все граждане равны перед законом и судом независимо от того, к какой расе, полу, нации они принадлежат. Независимо от того какое они занимают положение в обществе, от их религиозных, политических и иных убеждений.

Происходящие изменения в законодательстве и некоторые преобразования в судебной сфере направлены прежде всего на соблюдение принципа равенства всех граждан.

Обеспечиваемый государством доступ всех к правосудию - предмет особого внимания. Принятие нового гражданского процессуального и внесенные изменения прежде всего направлены на обеспечение доступа к правосудию, к скорейшему разрешению споров.

 Отмена оплаты государственной пошлины при обжаловании судебных актов, обязательное применение аудио видео фиксации судебных заседаний, сокращенные сроки проведения подготовки к судебному разбирательству и назначения судебного заседания, сокращенные сроки рассмотрения отдельных категорий дел, возможность вызова сторон по всем доступным средствам связи, введение института упрощенного производства, введение института медиации и партисипативной процедуры.

Все указанные и другие изменения в законодательство позволяют на сегодня максимально прозрачно, доступно, в краткие сроки разрешить возникший спор гражданам. В большинстве случаев одна сторона по делу останется неудовлетворенной результатом разрешения спора, поэтому одним из весьма желаемых результатов разрешения спора безусловно является примирение сторон.

 Содействие примирению сторон - значит прийти к такому результату, при котором требования сторон к друг к другу разрешаются на взаимоприемлемых и взаимовыгодных условиях.

 Особое внимание сторонам необходимо уделять стадии подготовки к судебному разбирательству, на практике при вызове сторон на подготовку стороны не всегда понимают ее значение, зачастую не являются по вызову суда на подготовку, или являются неподготовленными, без документов и доверенностей на представление интересов, ссылаясь на то, что это всего лишь «подготовка». Тогда как, с новым процессуальным Кодексом и с учетом внесенных изменений законодательство позволяет судье завершить рассмотрение дела на стадии предварительного судебного заседания с вынесением окончательного судебного акта.

 Завершение гражданского дела с вынесением окончательного судебного акта на стадии предварительного судебного заседания не всегда однозначно принимается сторонами, на практике имеют место доводы сторон с указанием в апелляционной жалобе на «слишком быстрое завершение судьей судебного процесса». Это явление происходит по причине укоренения в сознании и представления большинством граждан о судебных разбирательствах как годами длящемся судебных тяжбах с длительными многочасовыми заседаниями. Внесенные изменения в процессуальное законодательство как раз таки направлены на искоренение такого представления, и на достижение скорейшего разрешения спора, и прежде всего на достижение примирения между сторонами.

 Тем самым, указанные изменения в процессуальном законодательстве стали большим подспорьем такому распространенному представлению о гражданском процессе и является путем достижения максимального обеспечения доступа к правосудию, а равно и равенства всех перед законом и судом.

 

29 марта 2017, 11:45
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