Вице-министр здравоохранения РК посетил Алматинскую область

В рамках рабочей поездки Алексей Цой посетил новую поликлинику №2 г. Талдыкоргана, которая обслуживает свыше 53 тысяч жителей. Поликлиника оказывает амбулаторно - поликлиническую, первичную медико-санитарную, лабораторную диагностику. Предоставляет основные виды медицинской помощи: профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни, проведение медицинских осмотров, профилактических прививок, экспертиза качества медицинских услуг и временной нетрудоспособности.

«Важно, чтобы завтра все жители района по всем категориям смогли войти в систему медстрахования. Нужно правильно объяснить людям, довести до каждой семьи, как они должны получить статус застрахованных», - сказал вице-министр, проводя обход новой поликлиники города.

Далее в рамках визита Вице-министр принял участие в совещании регионального Штаба проведению информационно-разъяснительной работы по ОСМС под председательством заместителя акима Алматинской области Жаксылык Омара.

«Глава государства дал нам четкие поручения по обеспечению эффективности финансирования и управления в сфере здравоохранения. Внедрение в стране обязательного медстрахования направлено как раз на решение этих задач, вместе с тем, на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. Мы как министерство должны думать в целом об укреплении здоровья населения и в рамках госпрограммы «Денсаулык» сформулирована соответствующая цель по внедрению новой политики по охране здоровья населения на основе интегрированного подхода к профилактике лечения болезней, в первую очередь, формирования службы общественного здоровья в Казахстане», - отметил в своем выступлении А. Цой.

Вице-министр здравоохранения РК рассказал также о проекте законодательных нововведений в части медстрахования. В частности, они нацелены на снижение ставок взносов и отчислений разных категорий плательщиков в Фонд социального медстрахования, расширение категорий лиц, за которых платит государство, также касаются изменений доходной и расходной части ФСМС, организации его работы.

Говоря о важности проведения качественной информационно-разъяснительной работы среди населения, Вице-министр призвал актив области, членов регионального штаба доносить до граждан правильную и полную информацию о всех аспектах системы социального медстрахования.

В свою очередь замакима области Жаксылык Омар отметил основные направления деятельности штаба по разъяснению новшества населению. Для этих целей созданы специальные ролики, инфографики. Кроме того, в эфире местного телевидения и на полосах местных газет открыты специальные рубрики, которые показывают свою эффективность.

В завершении мероприятия Вице-министр Алексей Цой высоко оценил деятельность местных исполнительных органов в рамках развития сферы здравоохранения.