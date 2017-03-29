В Алматы китайский грузовик с отказавшими тормозами чудом не "натворил дел"

На ул.Саина ниже пр.Абая произошло ДТП с участием китайского грузовика Dongfeng и Lada Priora, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz









А грузовик продолжил движение, и постепенно замедляясь, остановился около ул.Улугбека. Если бы машина не остановилась, дальше она бы только набирала скорость, что могло привести к более серьезным последствиям.





На место прибыли медики и полиция. Водителя грузовика задержали, так как в связи с тем, что он остановился далеко от места столкновения, возникло подозрение, что мужчина хотел сбежать.











В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки, ее госпитализировали. Также травму головы получил водитель Lada.

Как рассказал водитель грузовика, он двигался в северном направлении по ул.Саина, и в какой-то момент понял, что у машина не тормозит. Водитель как мог объезжал попутные авто, но ниже пр.Абая все же произошло ДТП - грузовик врезался в Lada Priora, которая от удара отлетела на обочину, врезавшись в дерево.