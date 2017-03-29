В Алматы китайский грузовик с отказавшими тормозами чудом не "натворил дел"
29 марта 2017, 12:06
Машина остановилась, не набрав скорости.
На ул.Саина ниже пр.Абая произошло ДТП с участием китайского грузовика Dongfeng и Lada Priora, передает корреспондент Zakon.kz.
Как рассказал водитель грузовика, он двигался в северном направлении по ул.Саина, и в какой-то момент понял, что у машина не тормозит. Водитель как мог объезжал попутные авто, но ниже пр.Абая все же произошло ДТП - грузовик врезался в Lada Priora, которая от удара отлетела на обочину, врезавшись в дерево.
А грузовик продолжил движение, и постепенно замедляясь, остановился около ул.Улугбека. Если бы машина не остановилась, дальше она бы только набирала скорость, что могло привести к более серьезным последствиям.
На место прибыли медики и полиция. Водителя грузовика задержали, так как в связи с тем, что он остановился далеко от места столкновения, возникло подозрение, что мужчина хотел сбежать.
В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки, ее госпитализировали. Также травму головы получил водитель Lada.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850894-a8c049cd5268cb7593aa0303cf9633d9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...